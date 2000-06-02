Раздел: Общество
В Киеве без воды остались учебные заведения
В Киеве студенты и школьники остались без воды из-за аварии
8 июня из-за аварии на водопроводе без холодной и горячей воды остались сразу 8 улиц. Среди зданий, в которых пропало водоснабжение, оказался университет, две школы и детский садик, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Аварийные бригады работают над локализацией и ликвидацией более двадцати повреждения сетей холодного водоснабжения, которые были зафиксированы главной диспетчерской. Временно отсутствует водоснабжение по ряду адресов:
Улица Немировича-Данченко, 1 (жилой дом), 2 (университет)
Улица Боричев спуск, 8 (офисы)
Улица Боричев Ток, 3 (офисы), 7 (частный дом)
Улица Миколайчука, 9б (школа)
Улица Стратегическое шоссе, 40, 42, 44, 44-А, 46, 48 (частные дома)
Улица Закревского, 19б (детский сад)
Улица Жолудева, 3г (школа)
Улица Новополевая, 2
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Когда водоснабжение по указанным адресам восстановится, пока неизвестно. Ранее мы сообщали, что в Киеве из-за медиков на целый день перекроют Крещатик.
8 июня из-за аварии на водопроводе без холодной и горячей воды остались сразу 8 улиц. Среди зданий, в которых пропало водоснабжение, оказался университет, две школы и детский садик, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Аварийные бригады работают над локализацией и ликвидацией более двадцати повреждения сетей холодного водоснабжения, которые были зафиксированы главной диспетчерской. Временно отсутствует водоснабжение по ряду адресов:
Улица Немировича-Данченко, 1 (жилой дом), 2 (университет)
Улица Боричев спуск, 8 (офисы)
Улица Боричев Ток, 3 (офисы), 7 (частный дом)
Улица Миколайчука, 9б (школа)
Улица Стратегическое шоссе, 40, 42, 44, 44-А, 46, 48 (частные дома)
Улица Закревского, 19б (детский сад)
Улица Жолудева, 3г (школа)
Улица Новополевая, 2
Читайте также: В Киеве без горячей воды остались 800 домов
Когда водоснабжение по указанным адресам восстановится, пока неизвестно. Ранее мы сообщали, что в Киеве из-за медиков на целый день перекроют Крещатик.
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