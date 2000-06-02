» » В Киеве без воды остались учебные заведения
Раздел: Общество  
0

В Киеве без воды остались учебные заведения

В Киеве без воды остались учебные заведенияВ Киеве студенты и школьники остались без воды из-за аварии

8 июня из-за аварии на водопроводе без холодной и горячей воды остались сразу 8 улиц. Среди зданий, в которых пропало водоснабжение, оказался университет, две школы и детский садик, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Аварийные бригады работают над локализацией и ликвидацией более двадцати повреждения сетей холодного водоснабжения, которые были зафиксированы главной диспетчерской. Временно отсутствует водоснабжение по ряду адресов:

Улица Немировича-Данченко, 1 (жилой дом), 2 (университет)
Улица Боричев спуск, 8 (офисы)
Улица Боричев Ток, 3 (офисы), 7 (частный дом)
Улица Миколайчука, 9б (школа)
Улица Стратегическое шоссе, 40, 42, 44, 44-А, 46, 48 (частные дома)
Улица Закревского, 19б (детский сад)
Улица Жолудева, 3г (школа)
Улица Новополевая, 2

Читайте также: В Киеве без горячей воды остались 800 домов

Когда водоснабжение по указанным адресам восстановится, пока неизвестно. Ранее мы сообщали, что в Киеве из-за медиков на целый день перекроют Крещатик.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, вода

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:35 » Автор: Татьяна Ларина
     238
     0

Похожие новости по теме

В Киеве на неделю отключат холодную воду: все адреса В Киеве на неделю отключат холодную воду: все адреса

Проводят ремонтные работы.

В Киеве жители семи улиц остались без воды В Киеве жители семи улиц остались без воды

Это связано с аварией.

В столице без воды остаются двадцать домов В столице без воды остаются двадцать домов

Проблема связана с аварией.

В Киеве из-за аварии без воды остались жители четырех улиц В Киеве из-за аварии без воды остались жители четырех улиц

Коммунальщики проводят ремонт.

В Киеве несколько улиц осталось без воды В Киеве несколько улиц осталось без воды

Сотрудники "Киевводоканала" чинят поломки.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх