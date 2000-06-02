» » Синоптики рассказали, что ждет украинцев на выходные
Раздел: Общество  
0

Синоптики рассказали, что ждет украинцев на выходные

Синоптики рассказали, что ждет украинцев на выходныеТакже стало известно, какой будет погода на популярных украинских курортах

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на выходных, 9 и 10 июня. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что на выходных в Украине пройдут дожди с грозами, но, несмотря на это, во всех регионах ожидается теплая погода. В субботу, 9 июня в Киеве пройдет дождь с грозой. Температура воздуха ночью достигнет +14°, днем +27°. В воскресенье, 10 июня в столице осадки не ожидаются. Температура воздуха +14°...+27°.

Во Львове в субботу пройдет дождь с грозой, ночью +13°, днем +29°. В воскресенье также ожидается гроза, +13°…+29°. В Луцке в субботу ночью +12°, днем +28°, без осадков. В воскресенье ночью +12°, днем +28°, гроза.

В Виннице в субботу пройдет дождь с грозой, температура воздуха +13°...+28°. В воскресенье до +28°, также ожидаются осадки. В Одессе на выходных обещают дожди с грозами. В субботу температура ночью +16°, днем +25°. В воскресенье +16°...+25°. В Харькове в субботу гроза, температура ночью +11°, днем +25°. В воскресенье +9°...+22°, без осадков.

В Днепре в субботу пройдет дождь с грозой. Температура ночью +13°, днем +27°. В воскресенье также ожидаются осадки, температура воздуха +13°...+28°. В Симферополе в субботу солнечно, +14°...+28°. В воскресенье +14°...+28°, без осадков. Также в издании рассказали, какой будет погода на популярных украинских курортах. В Буковеле (Ивано-Франковская область) в субботу без осадков, температура до +22°. В воскресенье ливень, ночью +9°, днем +22°.

В Моршине (Львовская область) в субботу без осадков, ночью +12°, днем +28°. В воскресенье ожидаются осадки, ночью +14°, днем до +29°. В Трускавце (Львовская область) в субботу без осадков, температура до +27°. В воскресенье температура до +28°, облачно с прояснениями.

Читайте также: Синоптики рассказали, какая погода ждет украинцев на выходных

В Сваляве (Закарпатье) в субботу без осадков, +28°, в воскресенье небольшая облачность, температура воздуха +14° …+28°. В Затоке (Одесская область) в субботу без осадков, ночью +16°, днем +24°. В воскресенье переменная облачность, температура до +25°. В Бердянске в субботу ясно, температура до +26°, в воскресенье пройдет дождь с грозой, температура воздуха +14° …+24°.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: погода, дожди

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:15 » Автор: Татьяна Ларина
     101
     0

Похожие новости по теме

Синоптики рассказали, где пройдут дожди с грозами на выходных Синоптики рассказали, где пройдут дожди с грозами на выходных

Украинцев предупредили о непогоде

Украинцам обещают дождливые выходные Украинцам обещают дождливые выходные

На выходных ожидаются грозы.

Синоптики рассказали о погоде на выходные Синоптики рассказали о погоде на выходные

На субботу некоторым регионам Украины прогнозируют грозы

На выходные восток Украины накроет экстремальная жара На выходные восток Украины накроет экстремальная жара

Природа преподнесет украинцем очередной сюрприз.

Выходные понравятся тем, кто любит теплые дожди Выходные понравятся тем, кто любит теплые дожди

Подробный прогноз погоды на выходные


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх