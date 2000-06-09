Раздел: Общество
В Киеве изменит маршрут ночной троллейбус
Электротранспорт будет курсировать по другому маршруту
В ночь на 9 июня троллейбус № 91Н изменит маршрут, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Это связано с выполнением работ по замене контактной сети на троллейбусной линии на участке от проспекта Освободителей до бульвара Перова.
Электротранспорт будет курсировать по другому маршруту с 01:25 до 04:25 часов. Об этом Информатор сообщает со ссылкой на «Киевпасстранс».
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В указанное время ночной троллейбус № 91Н будет ездить по маршруту: ж/д вокзал «Центральный» — Дарницкая площадь.
В ночь на 9 июня троллейбус № 91Н изменит маршрут, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Это связано с выполнением работ по замене контактной сети на троллейбусной линии на участке от проспекта Освободителей до бульвара Перова.
Электротранспорт будет курсировать по другому маршруту с 01:25 до 04:25 часов. Об этом Информатор сообщает со ссылкой на «Киевпасстранс».
Читайте также: В Киеве ночной троллейбус изменит свой маршрут
В указанное время ночной троллейбус № 91Н будет ездить по маршруту: ж/д вокзал «Центральный» — Дарницкая площадь.
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