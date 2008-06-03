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В Киеве прошла акция в поддержку Сенцова

В Киеве прошла акция в поддержку СенцоваСенцова сотрудники ФСБ задержали в Крыму весной 2014 года.

В центре Киева известные украинские артисты и музыканты вышли на акцию в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который уже 27 день голодает в России.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.

Актеры, музыканты и ведущие читали отрывки из автобиографических рассказов осужденного в России украинского режиссера. В частности, друг Сенцова режиссер Ахтем Сейтаблаев рассказал о детстве узника Кремля, его переживаниях и поисках себя. А отрывок о детской мечте Сенцова прочитал ведущий итоговой программы "События Недели" на канале "Украина" Олег Панюта.

Также сегодня в бельгийской столице Брюсселе прошла акция в поддержку Олега Сенцова: несколько десятков людей с плакатами "Спасите Сенцова" и сине-желтыми стягами требовали освобождения узника Кремля.

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Его этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове.
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 Теги: Киев, акция, Сенцов

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Сегодня, 22:06 » Автор: Едгар Букмирза
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