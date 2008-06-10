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Дожди и грозы: Украину накроет мощный циклон

Дожди и грозы: Украину накроет мощный циклонНепогода накроет почти всю страну.

Как сообщили в украинском Гидрометцентре, погода на предстоящей неделе изменится. Уже с понедельника циклон ворвется в Украину с Запада, принеся грозы, а затем к среде мощь стихии будет ощущаться на всей территории страны. По всей Украине прогнозируют дожди и даже ливни, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Так, в воскресенье, 10 июня, первый "сигнал" о наступлении циклона получат западные регионы Украины. Там прогнозируют кратковременные дожди, но пока что без гроз. Хотя столбики термометров покажут вполне летнюю жару, местами до +31 градуса. На остальной территории без осадков. На севере и востоке страны до +26, в центре и на юге – до +28-30 тепла.

Дожди и грозы: Украину накроет мощный циклон


В понедельник, 11 июня, кратковременные дожди на западе страны сменятся грозовыми ливнями, а циклон продвинется вглубь Украины, задев Винницкую и Житомирскую области. Теплый воздух под натиском циклона сместится на восток страны, а на западе и юге несколько похолодает. В целом по всей территории Украины температура будет в рамках +24-28 градусов.

Дожди и грозы: Украину накроет мощный циклон


Во вторник, 12 июня, грозовой фронт распространиться еще шире по Украине. Дожди с грозами пройдут практически по всей Украине, сухо будет лишь на востоке, в некоторых регионах юга страны и в Крыму. Температурный режим в целом сохранится на уровне предыдущего дня.

Дожди и грозы: Украину накроет мощный циклон


В среду, 13 июня, "разрыв" в циклоне принесет некоторую бездождевую передышку. Лишь в некоторых регионах центральных областей возможны небольшие дожди. На остальной территории будет сухо, но не на долго. По всей стране ожидается 24-26 тепла, местами до +27.

Дожди и грозы: Украину накроет мощный циклон


Уже в четверг, 14 июня, циклон снова станет "плотным" и над всей территорией страны нависнут дождевые тучи. Ливни прогнозируют по всей Украине, за исключением Крыма. Вместе с этим температура воздуха опустится на несколько градусов и в целом по стране будет равномерно тепло – +23-26 градусов. На юге и в Крыму до +28.

Дожди и грозы: Украину накроет мощный циклон


Народный прогноз погоды


10 июня отмечается день памяти преподобного Никиты исповедника. В народе считается – если день тихий, то урожай будет хорошим. Следили также за клевером: если клевер сближает листочки – к ненастью.

Раньше 11 июня наши предки наблюдали за воробьями: если они веселы, подвижны, драчливы – это на хорошую погоду.

А вот 12 июня украинцы в прежние времена наблюдали за пауками: если пауки усиленно работают в этот день, значит погода будет меняться. В это время цветет шиповник и жасмин.

13 июня почитается память мученика Ермия. Считалось, что в этот день следует заканчивать посев. Наши предки прислушивались к кукушке, если она в этот день кует – хорошая погода будет. Также обращали внимание на росу – чем больше ее вечером, тем жарче будет на следующий день.

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14 июня почитается память мучеников Иустина Философа и Харитона. В народе заметили, если в этот день долго кукует кукушка – предполагается теплая погода без холодного утра. Утро этого дня имело для крестьян большое значение – по нему определяли урожай: красное утро на Устина – красный налив ржи; дождь, пасмурно – урожай на лен и коноплю. Для этого дня существует красивая семейная традиция: вечер этого дня следует провести наедине с любимыми, тогда в семье будет счастье.
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 Теги: погода, прогноз

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Сегодня, 10:36 » Автор: Анна Мартынова
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