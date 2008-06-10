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Названы страны, в которых украинцы отдыхают чаще всего

Названы страны, в которых украинцы отдыхают чаще всегоРейтинг составили в Google Украина.

Google Украина в своем официальном блоге обнародовал рейтинг самых популярных среди украинцев направлений отдыха согласно запросам пользователей в поисковой системе, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Первое, второе и третье место среди любимых нашими туристами стран вполне ожидаемо заняли Турция, Египет и Болгария. Четвертое и пятое место - у Грузии и Бали (Индонезия). Кипр и Греция - на шестой и седьмой позициях.

Заключительные места в рейтинге самых популярных в Украине зарубежных направлений заняли Тунис, Хорватия и Таиланд.

В целом рейтинг зарубежных курортов по запросам украинцев в Google выглядит так:

1) Турция

2) Египет

3) Болгария

4) Грузия

5) Бали (Индонезия)

6) Кипр

7) Греция

8) Тунис

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9) Хорватия

10) Таиланд
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 Теги: страны, украинцы

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Сегодня, 16:01 » Автор: Анна Мартынова
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