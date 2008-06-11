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Раздел: Общество  
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В Киеве автохам заблокировал вход в супермаркет

В Киеве автохам заблокировал вход в супермаркет Toyota подъехала прямо к дверям.

На Подоле водитель автомобиля Toyota припарковался прямо у входа в магазин, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua/.

Очевидцы запечатлели, как внедорожник Toyota стоит в стороне от парковочного места - практически вплотную к дверям супермаркета, заблокировав таким образом почти весь проход.

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"Вы не стесняйтесь, заезжайте непосредственно в двери", – пишет автор поста.
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 Теги: Киев, автохам

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Сегодня, 10:55 » Автор: Анна Мартынова
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