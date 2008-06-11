Раздел: Общество
В Киеве автохам заблокировал вход в супермаркет
Toyota подъехала прямо к дверям.
На Подоле водитель автомобиля Toyota припарковался прямо у входа в магазин, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua/.
Очевидцы запечатлели, как внедорожник Toyota стоит в стороне от парковочного места - практически вплотную к дверям супермаркета, заблокировав таким образом почти весь проход.
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"Вы не стесняйтесь, заезжайте непосредственно в двери", – пишет автор поста.
На Подоле водитель автомобиля Toyota припарковался прямо у входа в магазин, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua/.
Очевидцы запечатлели, как внедорожник Toyota стоит в стороне от парковочного места - практически вплотную к дверям супермаркета, заблокировав таким образом почти весь проход.
Читайте также: В Киеве автохам заблокировал тротуар, несмотря на свободную парковку
"Вы не стесняйтесь, заезжайте непосредственно в двери", – пишет автор поста.
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