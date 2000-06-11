» » В Киеве пройдет фестиваль швейцарского кино
Раздел: Общество  
+1

В Киеве пройдет фестиваль швейцарского кино

В Киеве пройдет фестиваль швейцарского киноФестиваль пройдет уже во второй раз.

В Киеве с 14 июня пройдет второй фестиваль "Неделя швейцарского кино", в программу которого войдут актуальные картины последних лет, отобранные на европейских фестивалях, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Открывает "Неделю швейцарского кино" хулиганская комедия "Стрикер". Главный герой фильма - учитель физкультуры, который планирует избавиться от финансовых проблем, занявшись тренировкой стрикеров, людей делающих нелегальные ставки. На фестивале комедий в Лос-Анджелесе эта лента получила премию за лучший иноязычный фильм и режиссуру.

Также зрителей ждет феминистская драма "Божественный порядок" режиссера Петри Фольпе. Как известно, до 1971 года Швейцария оставалась последней западной республикой, где женщины не имели права голоса - фильм расскажет о борьбе простых женщин против дискриминации. Кинокартина "Божественный порядок" получила четыре премии фестиваля в Трайбеци и три национальных премии Swiss Film Prize.

Итало-швейцарская мелодрама "7 дней" Рикардо Колла посвящена паре, которая знакомится во время приготовления свадьбы друзей. Съемки прошли на Сицилии, где происходят основные события.

Фильм "Дневник моего ума" - психологическая драма о подростке, который перед убийством своих родителей записывает свой план в дневник и передает его своей преподавательнице литературы. В главной роли - звезда французского кино, лауреат премии "Сезар" Фанни Ардан.

Мелодрама "Вокруг Луизы" совместного производства Швейцарии и Бельгии расскажет о певице, которая переосмысливает свою жизнь после встречи с отцом, с которым она не виделась много лет.

Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram

Отметим, что "Неделя швейцарского кино", организованна Посольством Швейцарии в Украине и пройдет в столичном кинотеатре "Киев" с 14 по 18 июня.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, фестиваль

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:04 » Автор: Анна Мартынова
     98
     0

Похожие новости по теме

В Киеве пройдет фестиваль документального кино В Киеве пройдет фестиваль документального кино

Фестиваль пройдет с 23 по 30 марта.

В Киеве пройдет фестиваль ирландского короткометражного кино В Киеве пройдет фестиваль ирландского короткометражного кино

В программу фестиваля вошли десять разножанровых фильмов,

В Киеве пройдет кинофестиваль лучших фильмов 2017 года В Киеве пройдет кинофестиваль лучших фильмов 2017 года

Покажут фильмы, которые не были в прокате.

Киевлян приглашают на фестиваль американского кино Киевлян приглашают на фестиваль американского кино

Важная информация для любителей кино.

В Киеве состоится фестиваль немецкого кино В Киеве состоится фестиваль немецкого кино

Новые фильмы покажут с субтитрами.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх