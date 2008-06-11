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Раздел: Общество  
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Киевляне могут сами выбрать, какие деревья высадить на Крещатике

Киевляне могут сами выбрать, какие деревья высадить на КрещатикеКиевлянам предоставили выбор.

Горожан приглашают присоединиться к выбору видов деревьев, который высадят на центральной улице столицы, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

По инициативе КО "Киевзеленстрой" и FOLK UKRAINE стартовал проект "Выбери дерево для Крещатика". В рамках акции жители столицы могут выбрать дерево, которое должно расти на главной улице города.

Каждое из представленных в списке пород деревьев уже высажено на Крещатике, и горожане могут воочию посмотреть на них перед тем, как сделать свой выбор.

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Принять участие в опросе можно на сайте.
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 Теги: Крещатик, деревья

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Сегодня, 16:00 » Автор: Анна Мартынова
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