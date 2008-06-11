Киевляне могут сами выбрать, какие деревья высадить на Крещатике

Киевлянам предоставили выбор.



Горожан приглашают присоединиться к выбору видов деревьев, который высадят на центральной улице столицы, передает



По инициативе КО "Киевзеленстрой" и FOLK UKRAINE стартовал проект "Выбери дерево для Крещатика". В рамках акции жители столицы могут выбрать дерево, которое должно расти на главной улице города.



Каждое из представленных в списке пород деревьев уже высажено на Крещатике, и горожане могут воочию посмотреть на них перед тем, как сделать свой выбор.



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Принять участие в опросе можно на Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Горожан приглашают присоединиться к выбору видов деревьев, который высадят на центральной улице столицы, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua По инициативе КО "Киевзеленстрой" и FOLK UKRAINE стартовал проект "Выбери дерево для Крещатика". В рамках акции жители столицы могут выбрать дерево, которое должно расти на главной улице города.Каждое из представленных в списке пород деревьев уже высажено на Крещатике, и горожане могут воочию посмотреть на них перед тем, как сделать свой выбор.Принять участие в опросе можно на сайте



