Раздел: Общество
Киевляне могут сами выбрать, какие деревья высадить на Крещатике
Киевлянам предоставили выбор.
Горожан приглашают присоединиться к выбору видов деревьев, который высадят на центральной улице столицы, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
По инициативе КО "Киевзеленстрой" и FOLK UKRAINE стартовал проект "Выбери дерево для Крещатика". В рамках акции жители столицы могут выбрать дерево, которое должно расти на главной улице города.
Каждое из представленных в списке пород деревьев уже высажено на Крещатике, и горожане могут воочию посмотреть на них перед тем, как сделать свой выбор.
Читайте также: Киевляне возмущены действиями автохамов на Крещатике
Принять участие в опросе можно на сайте.
Горожан приглашают присоединиться к выбору видов деревьев, который высадят на центральной улице столицы, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
По инициативе КО "Киевзеленстрой" и FOLK UKRAINE стартовал проект "Выбери дерево для Крещатика". В рамках акции жители столицы могут выбрать дерево, которое должно расти на главной улице города.
Каждое из представленных в списке пород деревьев уже высажено на Крещатике, и горожане могут воочию посмотреть на них перед тем, как сделать свой выбор.
Читайте также: Киевляне возмущены действиями автохамов на Крещатике
Принять участие в опросе можно на сайте.
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