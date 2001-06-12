Раздел: Общество
В Сети показали загрязненные мазутом крымские пляжи
Купаться невозможно.
Жители Гурзуфа в оккупированном Россией Крыму сообщают о сильном загрязнении моря мазутом, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
"Крым. Жители оккупированного Гурзуфа сообщают о масштабном загрязнении пляжей мазутом: "Из-за попавшего в воду маслянистого вещества невозможно купаться в море. Оно остается на коже и с трудом оттирается. Люди уходят с пляжей". Орки отказались комментировать", - сообщает блогер КРЫМский бандеровец в Twitter.
Местные жители предполагают, что мазут мог попасть в море с длинномерного судна. На загрязнение жалуются также на юго-востоке Крыма – в селе Морское.
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"Зато теперь отмазка - туристов нет, потому что мазут", - резюмировал блогер.
Жители Гурзуфа в оккупированном Россией Крыму сообщают о сильном загрязнении моря мазутом, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
"Крым. Жители оккупированного Гурзуфа сообщают о масштабном загрязнении пляжей мазутом: "Из-за попавшего в воду маслянистого вещества невозможно купаться в море. Оно остается на коже и с трудом оттирается. Люди уходят с пляжей". Орки отказались комментировать", - сообщает блогер КРЫМский бандеровец в Twitter.
Местные жители предполагают, что мазут мог попасть в море с длинномерного судна. На загрязнение жалуются также на юго-востоке Крыма – в селе Морское.
Читайте также: Мост не помог: в Сети показали крымские пляжи в разгар дня. Видео
"Зато теперь отмазка - туристов нет, потому что мазут", - резюмировал блогер.
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