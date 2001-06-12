Раздел: Общество
В Киеве пропал 16-летний парень
Киевлян просят помочь с поисками.
Подольским управлением полиции Киева разыскивается несовершеннолетний Кирилeнко Андрей Олeксандрович, 14.12.2001 г.р, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua
Школьник 11 июня ушел из дома и до сих пор не вернулся. Приметы: рост 170-175 см., На вид 16-17 лет, худощавого телосложения, волосы русыe. Был одет: футболку и шорты.
Читайте также: В Киеве произошло ДТП с переворотом авто
При получении какой-либо информации о возможном местонахождении несовершеннолетнего правоохранители просят сообщить по номеру телефона 102.
Подольским управлением полиции Киева разыскивается несовершеннолетний Кирилeнко Андрей Олeксандрович, 14.12.2001 г.р, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua
Школьник 11 июня ушел из дома и до сих пор не вернулся. Приметы: рост 170-175 см., На вид 16-17 лет, худощавого телосложения, волосы русыe. Был одет: футболку и шорты.
Читайте также: В Киеве произошло ДТП с переворотом авто
При получении какой-либо информации о возможном местонахождении несовершеннолетнего правоохранители просят сообщить по номеру телефона 102.
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