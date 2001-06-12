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Раздел: Общество  
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В Киеве пропал 16-летний парень

В Киеве пропал 16-летний пареньКиевлян просят помочь с поисками.

Подольским управлением полиции Киева разыскивается несовершеннолетний Кирилeнко Андрей Олeксандрович, 14.12.2001 г.р, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua

Школьник 11 июня ушел из дома и до сих пор не вернулся. Приметы: рост 170-175 см., На вид 16-17 лет, худощавого телосложения, волосы русыe. Был одет: футболку и шорты.

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При получении какой-либо информации о возможном местонахождении несовершеннолетнего правоохранители просят сообщить по номеру телефона 102.
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 Теги: Киев, розыск

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Сегодня, 11:58 » Автор: Анна Мартынова
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