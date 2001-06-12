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Раздел: Общество  
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По Украине объявлено штормовое предупреждение

По Украине объявлено штормовое предупреждениеОжидаются сильные порывы ветра.

Сегодня, 12 июня, почти по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.

"12 июня днем в Украине, кроме южной части, Днепропетровской, Донецкой и Луганской, грозы, на Закарпатье и Прикарпатье сильные дожди, град и порывы ветра 15-20 м / с", - говорится в сообщении.

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Напомним, во вторник, 12 июня, в Украине будет тепло, местами пройдут дожди с грозами.
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 Теги: штормовое предупреждение, погода

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Сегодня, 12:33 » Автор: Анна Мартынова
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