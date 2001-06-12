Раздел: Общество
В «Укрзализныце» показали новые ланч-боксы
Можно выбрать и отдельное блюдо.
"Укрзалізниця" с 18 июня запустит услугу полноценного питания в некоторых пассажирских поездах, курсирующих в ночное время, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
"На отдельных маршрутах во время путешествия пассажирам будет доступен полноценный завтрак и горячий обед, в том числе первые и вторые блюда", - сообщил исполняющий обязанности председателя госкомпании Евгений Кравцов.
Он также добавил, что оплатить услугу можно будет как наличными, так и банковской картой.
"Укрзалізниця" разработала специальное меню, состоящее из горячих блюд и перекусов. Пассажир может выбрать готовый ланч-бокс или отдельно блюдо из списка. Стоимость наборов составит от 95 до 115 грн.
Так, в меню есть кус-кус, овсяная каша, бульон с грибами, сэндвичи и другое.
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Тестирование начнется в поездах №81 Киев - Ужгород, №104 Киев - Мариуполь, №7 Киев - Ивано-Франковск, №749 Киев - Ивано-Франковск.
"Укрзалізниця" с 18 июня запустит услугу полноценного питания в некоторых пассажирских поездах, курсирующих в ночное время, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
"На отдельных маршрутах во время путешествия пассажирам будет доступен полноценный завтрак и горячий обед, в том числе первые и вторые блюда", - сообщил исполняющий обязанности председателя госкомпании Евгений Кравцов.
Он также добавил, что оплатить услугу можно будет как наличными, так и банковской картой.
"Укрзалізниця" разработала специальное меню, состоящее из горячих блюд и перекусов. Пассажир может выбрать готовый ланч-бокс или отдельно блюдо из списка. Стоимость наборов составит от 95 до 115 грн.
Так, в меню есть кус-кус, овсяная каша, бульон с грибами, сэндвичи и другое.
Читайте также: В «Укрзализныце» показали, как выглядят новые вагоны
Тестирование начнется в поездах №81 Киев - Ужгород, №104 Киев - Мариуполь, №7 Киев - Ивано-Франковск, №749 Киев - Ивано-Франковск.
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