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Раздел: Общество  
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В «Укрзализныце» показали новые ланч-боксы

В «Укрзализныце» показали новые ланч-боксыМожно выбрать и отдельное блюдо.

"Укрзалізниця" с 18 июня запустит услугу полноценного питания в некоторых пассажирских поездах, курсирующих в ночное время, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

"На отдельных маршрутах во время путешествия пассажирам будет доступен полноценный завтрак и горячий обед, в том числе первые и вторые блюда", - сообщил исполняющий обязанности председателя госкомпании Евгений Кравцов.

Он также добавил, что оплатить услугу можно будет как наличными, так и банковской картой.

"Укрзалізниця" разработала специальное меню, состоящее из горячих блюд и перекусов. Пассажир может выбрать готовый ланч-бокс или отдельно блюдо из списка. Стоимость наборов составит от 95 до 115 грн.

Так, в меню есть кус-кус, овсяная каша, бульон с грибами, сэндвичи и другое.

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Тестирование начнется в поездах №81 Киев - Ужгород, №104 Киев - Мариуполь, №7 Киев - Ивано-Франковск, №749 Киев - Ивано-Франковск.
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 Теги: Укрзализныця, ланч

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Сегодня, 14:15 » Автор: Анна Мартынова
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