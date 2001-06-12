Раздел: Общество
Жителей киевской Оболони предупредили об отключении воды
Будут промывать сети.
В ночь на 15 июня в Оболонском районе будут проводить профилактическую промывку сетей, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
В зону проведения работ попадут жители ул. Иорданской, Архипенко, Приозерной, Мальновского, просп. Оболонского, 1-36, просп. Героев Сталинграда (от Северного моста до ул. Приречной), ул. Приречной, ул. Тимошенко.
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На время проведения промывки сетей не рекомендуется пользоваться водой из-под крана. После завершения работ воду нужно будет спускать до тех пор, пока она не станет прозрачной и без запаха.
В ночь на 15 июня в Оболонском районе будут проводить профилактическую промывку сетей, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
В зону проведения работ попадут жители ул. Иорданской, Архипенко, Приозерной, Мальновского, просп. Оболонского, 1-36, просп. Героев Сталинграда (от Северного моста до ул. Приречной), ул. Приречной, ул. Тимошенко.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
На время проведения промывки сетей не рекомендуется пользоваться водой из-под крана. После завершения работ воду нужно будет спускать до тех пор, пока она не станет прозрачной и без запаха.
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