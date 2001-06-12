Раздел: Общество
Необычное фото Киева показали на официальной странице Instagram
Фото сделали с помощью дрона.
Киевская фотография попала на официальную страницу популярной соцсети Instagram. Об этом сообщает, как вы уже догадались, официальная страница Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой ан 44.ua.
На обозрение публики был выставлен фрагмент ЖК Комфорт Таун, расположенного на Дарнице. Администрация выбрала фото, сделанное с помощью дрона.
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Киевская фотография попала на официальную страницу популярной соцсети Instagram. Об этом сообщает, как вы уже догадались, официальная страница Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой ан 44.ua.
На обозрение публики был выставлен фрагмент ЖК Комфорт Таун, расположенного на Дарнице. Администрация выбрала фото, сделанное с помощью дрона.
Читайте также: Звезды Instagram показали, как выглядят без макияжа. Фото
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