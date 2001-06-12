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Раздел: Общество  
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Необычное фото Киева показали на официальной странице Instagram

Необычное фото Киева показали на официальной странице InstagramФото сделали с помощью дрона.

Киевская фотография попала на официальную страницу популярной соцсети Instagram. Об этом сообщает, как вы уже догадались, официальная страница Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой ан 44.ua.

На обозрение публики был выставлен фрагмент ЖК Комфорт Таун, расположенного на Дарнице. Администрация выбрала фото, сделанное с помощью дрона.

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Необычное фото Киева показали на официальной странице Instagram
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 Теги: Instagram, Киев

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Сегодня, 17:13 » Автор: Анна Мартынова
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