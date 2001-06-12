Раздел: Общество
В Киеве откроют первый магазин H&M
Его откроют в торговом центре Lavina Mall.
Крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой H&M в августе откроет магазин в Киеве, передает Ъроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«Мы очень счастливы наконец открыть наш первый магазин в Украине! Это большая честь для нас – привезти стиль и сознательный шопинг в Киев и вдохновлять поклонников моды на самовыражение», - сообщил генеральный директор H&M в Украине Доминик Фантачино.
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Отмечается, что магазин общей площадью 2,9 тысячи квадратных метров будет открыт в ТРЦ Lavina Mall. Его посетители смогут приобрести как одежду бренда, так и товары для дома H&M Home.
Крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой H&M в августе откроет магазин в Киеве, передает Ъроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«Мы очень счастливы наконец открыть наш первый магазин в Украине! Это большая честь для нас – привезти стиль и сознательный шопинг в Киев и вдохновлять поклонников моды на самовыражение», - сообщил генеральный директор H&M в Украине Доминик Фантачино.
Читайте также: О старости в этих тюрьмах мечтают многие японские пенсионеры. Фото
Отмечается, что магазин общей площадью 2,9 тысячи квадратных метров будет открыт в ТРЦ Lavina Mall. Его посетители смогут приобрести как одежду бренда, так и товары для дома H&M Home.
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