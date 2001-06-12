Раздел: Общество
На Донбассе националисты сожгли чучело Путина
Организаторы сознательно провели акцию сегодня.
В Мирнограде Донецкой области несколько десятков активистов провели марш «Россия – остановись», в ходе которого сожгли чучело, символизирующее президента РФ Владимира Путина.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на novosti.dn.ua.
По их словам, цель марша – показать, что жители Донбасса выступают против российской агрессии. Также активисты призвали представителей мирового сообщества отказаться от посещения чемпионат мира по футболу, который через несколько дней начнется в России.
Организаторы подчеркнули, что сознательно провели акцию сегодня, потому что 12 июня в РФ отмечается День России.
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В мероприятии приняли участие представители партии «Национальный корпус», а также общественных организаций «Патриоты украинского Донбасса» и «Типичный Мирноград».
В Мирнограде Донецкой области несколько десятков активистов провели марш «Россия – остановись», в ходе которого сожгли чучело, символизирующее президента РФ Владимира Путина.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на novosti.dn.ua.
По их словам, цель марша – показать, что жители Донбасса выступают против российской агрессии. Также активисты призвали представителей мирового сообщества отказаться от посещения чемпионат мира по футболу, который через несколько дней начнется в России.
Организаторы подчеркнули, что сознательно провели акцию сегодня, потому что 12 июня в РФ отмечается День России.
Читайте также: В Киеве сожгли чучело Ленина. Видео
В мероприятии приняли участие представители партии «Национальный корпус», а также общественных организаций «Патриоты украинского Донбасса» и «Типичный Мирноград».
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