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Раздел: Общество  
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На Донбассе националисты сожгли чучело Путина

На Донбассе националисты сожгли чучело ПутинаОрганизаторы сознательно провели акцию сегодня.

В Мирнограде Донецкой области несколько десятков активистов провели марш «Россия – остановись», в ходе которого сожгли чучело, символизирующее президента РФ Владимира Путина.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на novosti.dn.ua.

По их словам, цель марша – показать, что жители Донбасса выступают против российской агрессии. Также активисты призвали представителей мирового сообщества отказаться от посещения чемпионат мира по футболу, который через несколько дней начнется в России.

Организаторы подчеркнули, что сознательно провели акцию сегодня, потому что 12 июня в РФ отмечается День России.

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В мероприятии приняли участие представители партии «Национальный корпус», а также общественных организаций «Патриоты украинского Донбасса» и «Типичный Мирноград».
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Сегодня, 18:57 » Автор: Едгар Букмирза
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