Раздел: Общество
Украинцам подсказали, где можно заработать летом
У студентов несколько вариантов заработка.
Летние месяцы студенты все чаще предпочитают проводить с пользой для кошелька, поэтому многие активно ищут варианты сезонной подработки. Журналисты изучили рынок труда и выяснила, что работодатели предлагают соискателям без опыта и на сколько последние могут пополнить свой бюджет во время каникул, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
В СЕТИ. На различных сайтах уже сейчас можно отыскать немало предложений летней подработки. Студентов зовут торговать мороженым, расклеивать объявления и раздавать флаеры, развлекаться с детьми в летнем лагере, устроиться оператором аттракциона в парке, официантом в летнее кафе, консультантом горячей линии. За такую работу молодежи предлагают от 400 до 650 грн/сутки, или же от 8000 и до 12 000 грн в месяц.
"Особых знаний и навыков не надо. Зарплата реальна, потому что не так уже легко раздавать флаеры в 40-градусную жару в центре города. Но при этом мы должны видеть результат: чем больше раздаете, тем лучше", — рассказал нам консультант по одному из номеров телефона.
А вот по другому объявлению в сети дозвониться удалось не с первого раза, но, как оказалось, здесь ждал подвох. По указанному в объявлении номеру должна была ответить некая Анна Андреевна, однако автоответчик продиктовал совершенно другой номер телефона.
Дозвонившись с мобильного, попадаем на консультанта, которая представилась Юлией, девушка только начала отвечать на вопросы, как соединение прервалось. Набрав повторно, снова попадаем на автоответчик, который предлагает оставаться на линии. Во время очередного звонка "автоголос" уведомил, что на счету недостаточно денег, потому установить соединение не удастся.
Оказалось, за это время со счета ушло 20 гривен. Таким образом, пытаясь найти работу, мы попались на удочку тех, кто не против подзаработать на доверчивых соискателях.
Изучив объявления о летней подработке более детально, обращаем внимание, что автор большинства из них — один и тот же предприниматель, который, предугадав интерес к сезонной работе, составил объявления с неплохими условиями и высокой зарплатой. Однако, позвонив по объявлению, соискатель получает другой — платный номер и пополняет чужой карман.
СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ. После неудачного поиска пошли традиционным путем, обратившись в областной центр занятости. Там нам озвучили десятки вариантов летней подработки с зарплатой 4000—5000 грн в месяц. Молодежи предлагают поработать кассирами или грузчиками в супермаркетах, соцработниками или заняться благоустройством территории.
"Предложения более реальные, у нас точно обмана не будет. Наши специалисты работают с работодателями, проверяют всю информацию. Мы с удовольствием поможем студентам подобрать работу", — говорит замдиректора Харьковского регионального центра занятости Анатолий Толстых.
ВУЗЫ. Студенты могут найти работу и через университеты.
"Летом буду работать проводником. Закончил "Курсы проводника" при университете и на лето записался в студенческий отряд", — говорит студент УкрГУЖТ Максим Желновач.
А некоторые и вовсе не думают о летней подработке, а работают круглый год.
"Я учусь на контракте, поэтому нужно было искать работу. Работаю SEO-менеджером и контент-маркетологом в одной компании. Работа удаленная и занимает всего три-четыре часа в день", — рассказывает студент ХНУ им. Каразина Артем Войтенко.
ЗАРАБОТКИ В ЕВРОПЕ И У МОРЯ
Более достойное вознаграждение за труд предлагают украинским студентам в Европе, правда, работу там сложно назвать легкой. К примеру, в Польше можно упаковывать одежду на складе интернет-магазина, в Германии — работать уборщиком в клининговых компаниях, официантом, помощником поваров в отелях и пиццериях, в Финляндии — собирать лесные ягоды и грибы. Трудиться придется 10 — 12 часов в сутки с одним выходным в неделю, а платить обещают 10 000 — 30 000 грн в месяц.
При этом компании требуют от студентов знание языков: английского, немецкого или польского. Здесь гарантируют бесплатное жилье, однако за коммунальные услуги и питание нужно будет платить из своего кармана.
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А в Турцию и в Болгарию молодых людей из Украины зовут работать детскими аниматорами, официантами, спасателями на пати-лодки и танцовщицами. За это предлагают вознаграждение от 12 000 до 36 000 грн. Здесь также необходимо знание английского хотя бы на среднем уровне.
Летние месяцы студенты все чаще предпочитают проводить с пользой для кошелька, поэтому многие активно ищут варианты сезонной подработки. Журналисты изучили рынок труда и выяснила, что работодатели предлагают соискателям без опыта и на сколько последние могут пополнить свой бюджет во время каникул, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
В СЕТИ. На различных сайтах уже сейчас можно отыскать немало предложений летней подработки. Студентов зовут торговать мороженым, расклеивать объявления и раздавать флаеры, развлекаться с детьми в летнем лагере, устроиться оператором аттракциона в парке, официантом в летнее кафе, консультантом горячей линии. За такую работу молодежи предлагают от 400 до 650 грн/сутки, или же от 8000 и до 12 000 грн в месяц.
"Особых знаний и навыков не надо. Зарплата реальна, потому что не так уже легко раздавать флаеры в 40-градусную жару в центре города. Но при этом мы должны видеть результат: чем больше раздаете, тем лучше", — рассказал нам консультант по одному из номеров телефона.
А вот по другому объявлению в сети дозвониться удалось не с первого раза, но, как оказалось, здесь ждал подвох. По указанному в объявлении номеру должна была ответить некая Анна Андреевна, однако автоответчик продиктовал совершенно другой номер телефона.
Дозвонившись с мобильного, попадаем на консультанта, которая представилась Юлией, девушка только начала отвечать на вопросы, как соединение прервалось. Набрав повторно, снова попадаем на автоответчик, который предлагает оставаться на линии. Во время очередного звонка "автоголос" уведомил, что на счету недостаточно денег, потому установить соединение не удастся.
Оказалось, за это время со счета ушло 20 гривен. Таким образом, пытаясь найти работу, мы попались на удочку тех, кто не против подзаработать на доверчивых соискателях.
Изучив объявления о летней подработке более детально, обращаем внимание, что автор большинства из них — один и тот же предприниматель, который, предугадав интерес к сезонной работе, составил объявления с неплохими условиями и высокой зарплатой. Однако, позвонив по объявлению, соискатель получает другой — платный номер и пополняет чужой карман.
СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ. После неудачного поиска пошли традиционным путем, обратившись в областной центр занятости. Там нам озвучили десятки вариантов летней подработки с зарплатой 4000—5000 грн в месяц. Молодежи предлагают поработать кассирами или грузчиками в супермаркетах, соцработниками или заняться благоустройством территории.
"Предложения более реальные, у нас точно обмана не будет. Наши специалисты работают с работодателями, проверяют всю информацию. Мы с удовольствием поможем студентам подобрать работу", — говорит замдиректора Харьковского регионального центра занятости Анатолий Толстых.
ВУЗЫ. Студенты могут найти работу и через университеты.
"Летом буду работать проводником. Закончил "Курсы проводника" при университете и на лето записался в студенческий отряд", — говорит студент УкрГУЖТ Максим Желновач.
А некоторые и вовсе не думают о летней подработке, а работают круглый год.
"Я учусь на контракте, поэтому нужно было искать работу. Работаю SEO-менеджером и контент-маркетологом в одной компании. Работа удаленная и занимает всего три-четыре часа в день", — рассказывает студент ХНУ им. Каразина Артем Войтенко.
ЗАРАБОТКИ В ЕВРОПЕ И У МОРЯ
Более достойное вознаграждение за труд предлагают украинским студентам в Европе, правда, работу там сложно назвать легкой. К примеру, в Польше можно упаковывать одежду на складе интернет-магазина, в Германии — работать уборщиком в клининговых компаниях, официантом, помощником поваров в отелях и пиццериях, в Финляндии — собирать лесные ягоды и грибы. Трудиться придется 10 — 12 часов в сутки с одним выходным в неделю, а платить обещают 10 000 — 30 000 грн в месяц.
При этом компании требуют от студентов знание языков: английского, немецкого или польского. Здесь гарантируют бесплатное жилье, однако за коммунальные услуги и питание нужно будет платить из своего кармана.
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
А в Турцию и в Болгарию молодых людей из Украины зовут работать детскими аниматорами, официантами, спасателями на пати-лодки и танцовщицами. За это предлагают вознаграждение от 12 000 до 36 000 грн. Здесь также необходимо знание английского хотя бы на среднем уровне.
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