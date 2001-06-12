Киевлян предупредили о новой схеме аферистов

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В столице мошенники предлагают заменить и установить пластиковые окна по льготной программе.«Предупреждаю! На всякий случай. Никакой льготной программы по замене окон, балконов, входных дверей нет! От слова "совсем". Ни государственной, ни муниципальной!», - написала начальник управления развития жилищно-коммунального хозяйства Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Вера Радченко.Отмечается, что есть только кредиты, и частичное возмещение по кредитам, которые вы берете на эти цели. Других льгот нет.Киевлянам предлагают не пользоваться такими предложениями, и предупреждать соседей о мошенниках.Пользователи соцсети начали активно обсуждать ситуацию: «С этими мошенниками борьба только методом общего оповещения жильцов», «Уже есть пострадавшие в моем доме, как правило, пожилые люди, которые понимают это как "государство делает"», «У нас в доме вообще по квартирам ходили, пенсионерам скидку предлагали. Сосед прогнал их», - комментируют пользователи.