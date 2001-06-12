Раздел: Общество
Борьба с «зайцами» в Киеве: как прошел первый день рейдов
Такие рейды будут продолжаться.
Во вторник, 12 июня, в Киеве провели первый в этом году совместный рейд «Киевпастранса» и Нацполиции в общественном транспорте. Они проверяли наличие у пассажиров проездных билетов и действующих документов, дающих право на безоплатный проезд, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Во время проверки на 627 единицах наземного транспорта выявили 152 безбилетчика.
В предприятии напомнили, что эти проверки отныне станут регулярными. При этом каждый раз будет меняться маршрут и время проверок: «Контроль оплаты проезда – это необходимое мероприятие, которое применяют в странах Европы и всего мира. Статистика по безбилетным пассажирам в украинской столице сегодня более утешительная, чем в предыдущие годы», — отметил генеральный директор КП» Киевпастранс «Дмитрий Левченко.
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Но, по его мнению, к сожалению, сознание киевлян и гостей города все еще имеет свои пробелы: « Совместные рейды работников КП «Киевпастранс» и Национальной полиции помогут уменьшить количество «зайцев» и, при необходимости, защитить работников предприятия «.
Во вторник, 12 июня, в Киеве провели первый в этом году совместный рейд «Киевпастранса» и Нацполиции в общественном транспорте. Они проверяли наличие у пассажиров проездных билетов и действующих документов, дающих право на безоплатный проезд, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Во время проверки на 627 единицах наземного транспорта выявили 152 безбилетчика.
В предприятии напомнили, что эти проверки отныне станут регулярными. При этом каждый раз будет меняться маршрут и время проверок: «Контроль оплаты проезда – это необходимое мероприятие, которое применяют в странах Европы и всего мира. Статистика по безбилетным пассажирам в украинской столице сегодня более утешительная, чем в предыдущие годы», — отметил генеральный директор КП» Киевпастранс «Дмитрий Левченко.
Читайте также: В Киеве со склона слетел неуправляемый Hyundai Tucson
Но, по его мнению, к сожалению, сознание киевлян и гостей города все еще имеет свои пробелы: « Совместные рейды работников КП «Киевпастранс» и Национальной полиции помогут уменьшить количество «зайцев» и, при необходимости, защитить работников предприятия «.
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