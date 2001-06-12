Борьба с «зайцами» в Киеве: как прошел первый день рейдов

Такие рейды будут продолжаться.



Во вторник, 12 июня, в Киеве провели первый в этом году совместный рейд «Киевпастранса» и Нацполиции в общественном транспорте. Они проверяли наличие у пассажиров проездных билетов и действующих документов, дающих право на безоплатный проезд, передает



Во время проверки на 627 единицах наземного транспорта выявили 152 безбилетчика.



В предприятии напомнили, что эти проверки отныне станут регулярными. При этом каждый раз будет меняться маршрут и время проверок: «Контроль оплаты проезда – это необходимое мероприятие, которое применяют в странах Европы и всего мира. Статистика по безбилетным пассажирам в украинской столице сегодня более утешительная, чем в предыдущие годы», — отметил генеральный директор КП» Киевпастранс «Дмитрий Левченко.



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Но, по его мнению, к сожалению, сознание киевлян и гостей города все еще имеет свои пробелы: « Совместные рейды работников КП «Киевпастранс» и Национальной полиции помогут уменьшить количество «зайцев» и, при необходимости, защитить работников предприятия «.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Во вторник, 12 июня, в Киеве провели первый в этом году совместный рейд «Киевпастранса» и Нацполиции в общественном транспорте. Они проверяли наличие у пассажиров проездных билетов и действующих документов, дающих право на безоплатный проезд, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua Во время проверки на 627 единицах наземного транспорта выявили 152 безбилетчика.В предприятии напомнили, что эти проверки отныне станут регулярными. При этом каждый раз будет меняться маршрут и время проверок: «Контроль оплаты проезда – это необходимое мероприятие, которое применяют в странах Европы и всего мира. Статистика по безбилетным пассажирам в украинской столице сегодня более утешительная, чем в предыдущие годы», — отметил генеральный директор КП» Киевпастранс «Дмитрий Левченко.Но, по его мнению, к сожалению, сознание киевлян и гостей города все еще имеет свои пробелы: « Совместные рейды работников КП «Киевпастранс» и Национальной полиции помогут уменьшить количество «зайцев» и, при необходимости, защитить работников предприятия «.



