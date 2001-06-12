» » В Киеве вновь переименуют улицы
Раздел: Общество  
0

В Киеве вновь переименуют улицы

В Киеве вновь переименуют улицыПереименуют 11 объектов.

Депутаты Киевсовета согласовали переименования некоторых улиц, переулков и площади в столице, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

В частности, намерены переименовать:

1) улицу Александра Бойченко на улицу Украинского Пласта в Днепровском районе;

2) улицу Невскую на улицу Нивскую в Шевченковском районе;

3) улицу Желябова на улицу Марии Капнист в Шевченковском районе;

4) улицу Кировскую на улицу Старицкой-Черняховской в ​​Святошинском районе;

5) улицу Мельникова на улицу Юрия Ильенко в Шевченковском районе;

6) улицу Павла Пестеля на улицу Братства Тарасовцев в Шевченковском районе;

7) площадь Красная Пресня на площадь Щекавицкую в Подольском районе;

8) переулок Баумана в переулок Фузиков в Шевченковском районе;

9) переулок Невский в переулок Нивский в Шевченковском районе;

10) улицу Александра Сабурова на улицу Сержа Лифаря в Деснянском районе;

11) улицу Тверскую на улицу Ежи Гедройца в Голосеевском и Печерском районах.

Данное решение будет способствовать демократизации общества и направлено в память выдающихся украинских деятелей.

Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram

Все переименования прошли общественные обсуждения на едином веб-портале территориальной общины в специальной рубрике Е-ГОРОД. Далее решение за депутатами на пленарном заседании Киевсовета.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, переименование

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:28 » Автор: Анна Мартынова
     1707
     0

Похожие новости по теме

В Киеве переименуют еще ряд улиц В Киеве переименуют еще ряд улиц

Переименуют еще 8 улиц.

В Шевченковском районе Киева отреставрируют еще одну улицу В Шевченковском районе Киева отреставрируют еще одну улицу

Стоимость работ составит 240 млн гривен.

В Киеве хотят переименовать улицу Ванды Василевской В Киеве хотят переименовать улицу Ванды Василевской

Киевляне хотят переименовать улицу в честь Богдана Гаврилишина.

В Киеве переименуют более десяти улиц В Киеве переименуют более десяти улиц

Решение принято на комиссии Киевсовета.

В Киеве опять переименуют более десятка улиц В Киеве опять переименуют более десятка улиц

Комиссия поддержала переименование нескольких улиц Киева, которые имеют названия, связанные с тоталитаризмом.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх