Раздел: Общество
В Киеве вновь переименуют улицы
Переименуют 11 объектов.
Депутаты Киевсовета согласовали переименования некоторых улиц, переулков и площади в столице, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
В частности, намерены переименовать:
1) улицу Александра Бойченко на улицу Украинского Пласта в Днепровском районе;
2) улицу Невскую на улицу Нивскую в Шевченковском районе;
3) улицу Желябова на улицу Марии Капнист в Шевченковском районе;
4) улицу Кировскую на улицу Старицкой-Черняховской в Святошинском районе;
5) улицу Мельникова на улицу Юрия Ильенко в Шевченковском районе;
6) улицу Павла Пестеля на улицу Братства Тарасовцев в Шевченковском районе;
7) площадь Красная Пресня на площадь Щекавицкую в Подольском районе;
8) переулок Баумана в переулок Фузиков в Шевченковском районе;
9) переулок Невский в переулок Нивский в Шевченковском районе;
10) улицу Александра Сабурова на улицу Сержа Лифаря в Деснянском районе;
11) улицу Тверскую на улицу Ежи Гедройца в Голосеевском и Печерском районах.
Данное решение будет способствовать демократизации общества и направлено в память выдающихся украинских деятелей.
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Все переименования прошли общественные обсуждения на едином веб-портале территориальной общины в специальной рубрике Е-ГОРОД. Далее решение за депутатами на пленарном заседании Киевсовета.
Депутаты Киевсовета согласовали переименования некоторых улиц, переулков и площади в столице, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
В частности, намерены переименовать:
1) улицу Александра Бойченко на улицу Украинского Пласта в Днепровском районе;
2) улицу Невскую на улицу Нивскую в Шевченковском районе;
3) улицу Желябова на улицу Марии Капнист в Шевченковском районе;
4) улицу Кировскую на улицу Старицкой-Черняховской в Святошинском районе;
5) улицу Мельникова на улицу Юрия Ильенко в Шевченковском районе;
6) улицу Павла Пестеля на улицу Братства Тарасовцев в Шевченковском районе;
7) площадь Красная Пресня на площадь Щекавицкую в Подольском районе;
8) переулок Баумана в переулок Фузиков в Шевченковском районе;
9) переулок Невский в переулок Нивский в Шевченковском районе;
10) улицу Александра Сабурова на улицу Сержа Лифаря в Деснянском районе;
11) улицу Тверскую на улицу Ежи Гедройца в Голосеевском и Печерском районах.
Данное решение будет способствовать демократизации общества и направлено в память выдающихся украинских деятелей.
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Все переименования прошли общественные обсуждения на едином веб-портале территориальной общины в специальной рубрике Е-ГОРОД. Далее решение за депутатами на пленарном заседании Киевсовета.
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