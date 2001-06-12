Раздел: Общество
В Киеве жители девяти улиц остались без воды
Над ремонтом работают.
В Киеве аварийные бригады “Киевводоканала” работают над локализацией и ликвидацией 43 повреждений сетей холодного водоснабжения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
На данный момент водоснабжение отсутствует по следующим адресам:
ул. Мечникова, 5 (университет), 7, 7-А, 9, 9-А, 11-А;
пер. Бастионный, 11;
ул. Оболонская, 7
ул. Луценко, 13-Б (д / с);
ул. Якубовского, 7-Б, 7-Д (школы);
просп. Глушкова, 4-Б (университет), 6 (школа)
ул. Зодчих, 46 (ж / д)
ул. Потапова, 10-А (ж / б);
ул. Котельникова, 32/11.
Читайте также: Киевлян восхитил новый мурал работы канадского художника
В пресс-службе «Киевводоканала» просят извинить за временные неудобства. По всем вопросам жители могут обращаться в аварийную службу по номеру: 15-81, (044) 200-73-01.
В Киеве аварийные бригады “Киевводоканала” работают над локализацией и ликвидацией 43 повреждений сетей холодного водоснабжения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
На данный момент водоснабжение отсутствует по следующим адресам:
ул. Мечникова, 5 (университет), 7, 7-А, 9, 9-А, 11-А;
пер. Бастионный, 11;
ул. Оболонская, 7
ул. Луценко, 13-Б (д / с);
ул. Якубовского, 7-Б, 7-Д (школы);
просп. Глушкова, 4-Б (университет), 6 (школа)
ул. Зодчих, 46 (ж / д)
ул. Потапова, 10-А (ж / б);
ул. Котельникова, 32/11.
Читайте также: Киевлян восхитил новый мурал работы канадского художника
В пресс-службе «Киевводоканала» просят извинить за временные неудобства. По всем вопросам жители могут обращаться в аварийную службу по номеру: 15-81, (044) 200-73-01.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
449
0
Оставьте свой комментарий