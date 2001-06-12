Раздел: Общество
Названы самые загрязненные районы Киева
Нейтрализовать вредное воздействие могут зеленые насаждении.
В Киеве наиболее загрязненный воздух в местах большой автомагистралей и 90% в столице составляют вредные выбросы автомобилей.
Об этом сообщили специалисты Центральной геофизической обсерватории, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
"Наблюдения за загрязнением воздуха обсерватория ведомая 16 постах в Киеве. Основными загрязняющими веществами в воздухе города есть формальдегид - это вещество второго класса опасности, и диоксин азота - вещество третьего класса опасности", - рассказала начальник лаборатории наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха Нина Ротич.
Так, ежедневно специалисты обсерватории для измерения уровня загрязненности воздуха в Киеве берут образцы грунта, асфальта и растений восьми районов города. По результатам исследований установлено, что наиболее пораженные участки - Бессарабская и Демеевская площади, бульвар Леси Украинки, проспект Победы и академика Палладина, улицы Довженко, Попудренко, Скляренко и Оболонский проспект.
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По словам экологов, нейтрализовать вредное воздействие могут зеленые насаждении. Их на одного киевлянина приходится 20 кв. м.
В Киеве наиболее загрязненный воздух в местах большой автомагистралей и 90% в столице составляют вредные выбросы автомобилей.
Об этом сообщили специалисты Центральной геофизической обсерватории, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
"Наблюдения за загрязнением воздуха обсерватория ведомая 16 постах в Киеве. Основными загрязняющими веществами в воздухе города есть формальдегид - это вещество второго класса опасности, и диоксин азота - вещество третьего класса опасности", - рассказала начальник лаборатории наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха Нина Ротич.
Так, ежедневно специалисты обсерватории для измерения уровня загрязненности воздуха в Киеве берут образцы грунта, асфальта и растений восьми районов города. По результатам исследований установлено, что наиболее пораженные участки - Бессарабская и Демеевская площади, бульвар Леси Украинки, проспект Победы и академика Палладина, улицы Довженко, Попудренко, Скляренко и Оболонский проспект.
Читайте также: Названы самые загрязненные страны в Европе
По словам экологов, нейтрализовать вредное воздействие могут зеленые насаждении. Их на одного киевлянина приходится 20 кв. м.
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