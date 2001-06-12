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Раздел: Общество  
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В Киеве хотят убрать с дорог маршрутки

В Киеве хотят убрать с дорог маршруткиКиевская власть в очередной раз задумалась над необходимостью убрать все маршрутки с дорог столицы.

В Киеве вновь заговорили о намерении убрать с дорог маршрутки. Раньше городские власти также озвучивали подобные планы, но до сих пор они так и не были реализованы.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

По крайней мере, это следует из сообщения, которое в конце мая появилось на сайте Киевского городского совета. В пресс-релизе отмечалось, что постоянная комиссия Киевсовета по вопросам транспорта, связи и рекламы на своем заседании согласовала разработку городской комплексной целевой программы повышения организации и обеспечения безопасности дорожного движения до 2022 года. Согласно озвученным намерениям, «предлагается убрать маршрутки и обновить парк автобусов, троллейбусов и трамваев».

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В пресс-релизе отмечается, что сегодня «40% маршрутных такси в столице курсируют незаконно, и действенного контроля за работой таких перевозчиков не наблюдается».
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Сегодня, 19:52 » Автор: Едгар Букмирза
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