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5 лет за убийство журналиста: стало известно, какой приговор вынесли Крысину
Главаря титушек приговорили к 5 годам лишения свободы.
Апелляционный суд Киева приговорил Юрия Крысина к 5 годам лишения свободы по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на reporter-ua.com.
«Коллегия судей приняла апелляционные жалобы удовлетворить частично: приговор Шевченковского суда от 22 декабря 2017 отменить, вынести новый приговор. Назначить Крысину наказание сроком на 5 лет», – сказал судья Николай Ященко.
В то же время суд, по его словам, зачел часть предварительного наказания Крысина по так называемому закону Савченко – день за два.
Отдельным постановлением от 13 июня 2018 года суд определил, что оснований для возвращения дела на рассмотрение в суд первой инстанции нет (ранее об этом хлопотал в апелляционном суде один из представителей потерпевших – ред.).
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Адвокат Крысина Игорь Василенко заявил, что защита будет подавать кассационную жалобу на это решение.
Напомним, Генпрокуратура 28 декабря 2017 года внесла апелляционную жалобу на приговор суда по поводу условного срока подозреваемого в убийстве журналиста Веремия Юрия Крысина. Крысин был приговорен к четырем годам заключения с двухлетним испытательным сроком.
Журналист Веремий умер от огнестрельного ранения в больнице 19 февраля 2014 года. Он со своим коллегой возвращался из редакции домой на такси. На перекрестке улиц Владимирской и Большой Житомирской в Киеве на машину напали вооруженные неизвестные, начали раскачивать авто, вытащили водителя и пассажиров и начали их бить. Два человека получили травмы, а Веремий получил огнестрельное ранение.
Апелляционный суд Киева приговорил Юрия Крысина к 5 годам лишения свободы по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на reporter-ua.com.
«Коллегия судей приняла апелляционные жалобы удовлетворить частично: приговор Шевченковского суда от 22 декабря 2017 отменить, вынести новый приговор. Назначить Крысину наказание сроком на 5 лет», – сказал судья Николай Ященко.
В то же время суд, по его словам, зачел часть предварительного наказания Крысина по так называемому закону Савченко – день за два.
Отдельным постановлением от 13 июня 2018 года суд определил, что оснований для возвращения дела на рассмотрение в суд первой инстанции нет (ранее об этом хлопотал в апелляционном суде один из представителей потерпевших – ред.).
Читайте также: Главаря "титушек" нашли лежащим в детской больнице. Видео
Адвокат Крысина Игорь Василенко заявил, что защита будет подавать кассационную жалобу на это решение.
Напомним, Генпрокуратура 28 декабря 2017 года внесла апелляционную жалобу на приговор суда по поводу условного срока подозреваемого в убийстве журналиста Веремия Юрия Крысина. Крысин был приговорен к четырем годам заключения с двухлетним испытательным сроком.
Журналист Веремий умер от огнестрельного ранения в больнице 19 февраля 2014 года. Он со своим коллегой возвращался из редакции домой на такси. На перекрестке улиц Владимирской и Большой Житомирской в Киеве на машину напали вооруженные неизвестные, начали раскачивать авто, вытащили водителя и пассажиров и начали их бить. Два человека получили травмы, а Веремий получил огнестрельное ранение.
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