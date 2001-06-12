Раздел: Общество
В НБУ показали самые красивые памятные монеты
Лучшей монетой стала монета "Колесо жизни".
Национальный банк Украины среди монет, которые были официально введены в обращение в 2017 году, присудил звание лучшей – монете "Колесо жизни", передает Хроника.инфо со ссылкой на My obozrevatel.com.
Соответствующая денежная единица номиналом в 10 гривен была сделана из серебра, говорится на сайте НБУ.
В номинации "Уникальное идейное решение" победу разделили монеты "Колесо жизни" и "К 100-летию событий Украинской революции 1917 – 1921 годов" (нейзильбер, номинал 5 гривен).
В номинации "Лучшее художественное решение" победу одержала монета "Косовская роспись" (серебро, номинал 10 гривен; нейзильбер, номинал 5 гривен).
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В НБУ отметили, что соответствующий конкурс проводится ежегодно, начиная с 2015 года.
Национальный банк Украины среди монет, которые были официально введены в обращение в 2017 году, присудил звание лучшей – монете "Колесо жизни", передает Хроника.инфо со ссылкой на My obozrevatel.com.
Соответствующая денежная единица номиналом в 10 гривен была сделана из серебра, говорится на сайте НБУ.
В номинации "Уникальное идейное решение" победу разделили монеты "Колесо жизни" и "К 100-летию событий Украинской революции 1917 – 1921 годов" (нейзильбер, номинал 5 гривен).
В номинации "Лучшее художественное решение" победу одержала монета "Косовская роспись" (серебро, номинал 10 гривен; нейзильбер, номинал 5 гривен).
Читайте также: Нацбанк ввел в обращение две памятные монеты
В НБУ отметили, что соответствующий конкурс проводится ежегодно, начиная с 2015 года.
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