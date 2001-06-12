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Раздел: Общество  
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В НБУ показали самые красивые памятные монеты

В НБУ показали самые красивые памятные монеты Лучшей монетой стала монета "Колесо жизни".

Национальный банк Украины среди монет, которые были официально введены в обращение в 2017 году, присудил звание лучшей – монете "Колесо жизни", передает Хроника.инфо со ссылкой на My obozrevatel.com.

Соответствующая денежная единица номиналом в 10 гривен была сделана из серебра, говорится на сайте НБУ.

В номинации "Уникальное идейное решение" победу разделили монеты "Колесо жизни" и "К 100-летию событий Украинской революции 1917 – 1921 годов" (нейзильбер, номинал 5 гривен).

В номинации "Лучшее художественное решение" победу одержала монета "Косовская роспись" (серебро, номинал 10 гривен; нейзильбер, номинал 5 гривен).

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В НБУ отметили, что соответствующий конкурс проводится ежегодно, начиная с 2015 года.

В НБУ показали самые красивые памятные монеты
В НБУ показали самые красивые памятные монеты
В НБУ показали самые красивые памятные монеты
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 Теги: НБУ, монеты

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Сегодня, 09:51 » Автор: Анна Мартынова
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