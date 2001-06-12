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Раздел: Общество  
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Киевские коммунальщики оригинально наказали «героев парковки»

Киевские коммунальщики оригинально наказали «героев парковки»Ночью установили ограничивающие парковку столбики.

В ночь на среду, 13 июня, в Киеве сотрудники коммунальных служб оригинально наказали "героев парковки", которые припарковались в зеленой зоне, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

"Преступление и наказание. Ночью установили столбики. Интересно, как они будут выезжать?" - сказано в подписи к фото.

Так, на снимке запечатлено, что коммунальщики за ночь поставили ограничивающие парковку столбики перед зеленой зоной, где были припаркованы авто.

Стоит отметить, что фото активно комментируют в сети.

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"Впереди же нет столбиков", "По газонам поедут, так же назад вернутся на свои места и будут правы. Город не только для пешеходов. Дорожный налог дерут - пусть сделают паркоместа, гаражи, хотя бы платные стоянки. Пока их нет - будет вечная парковка во всех "неподходящих" местах", - пишут в интернете.


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 Теги: Киев, герой парковки

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Сегодня, 11:40 » Автор: Анна Мартынова
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