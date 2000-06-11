Раздел: Общество
Украину вновь накроет градом
Также ожидается шквальный ветер.
В четверг, 14 июня, во многих областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Объявлено штормовое предупреждение.
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"14 июня днем в западных, Житомирской, Винницкой областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с, местами град; на Закарпатье, Прикарпатье, Хмельницкой и Винницкой сильные дожди", - говорится в сообщении.
В четверг, 14 июня, во многих областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Объявлено штормовое предупреждение.
Читайте также: В Киеве могут отложить подорожание проезда
"14 июня днем в западных, Житомирской, Винницкой областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с, местами град; на Закарпатье, Прикарпатье, Хмельницкой и Винницкой сильные дожди", - говорится в сообщении.
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