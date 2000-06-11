» » Украину вновь накроет градом
Раздел: Общество  
0

Украину вновь накроет градом

Украину вновь накроет градомТакже ожидается шквальный ветер.

В четверг, 14 июня, во многих областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Объявлено штормовое предупреждение.

Читайте также: В Киеве могут отложить подорожание проезда

"14 июня днем в западных, Житомирской, Винницкой областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с, местами град; на Закарпатье, Прикарпатье, Хмельницкой и Винницкой сильные дожди", - говорится в сообщении.

Украину вновь накроет градом
Украину вновь накроет градом
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: град, погода

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:05 » Автор: Анна Мартынова
     152
     0

Похожие новости по теме

Грозы и шквалы: в Украине объявлено штормовое предупреждение Грозы и шквалы: в Украине объявлено штормовое предупреждение

В Киеве и Киевской области 13 июня также ожидается гроза.

По Украине объявлено штормовое предупреждение По Украине объявлено штормовое предупреждение

Ожидаются сильные порывы ветра.

В Украине объявлено штормовое предупреждение В Украине объявлено штормовое предупреждение

Ожидаются дожди и сильный ветер.

Синоптики пугают украинцев бурей Синоптики пугают украинцев бурей

В некоторых областях объявлено штормовое предупреждение.

Украинский Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение Украинский Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение

В западных и восточных областях ожидаются местами грозы, местами шквалы 15-20 м/с.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх