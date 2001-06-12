Раздел: Общество
В Киеве Софийскую площадь готовят к капремонту
Площадь вымостят новым камнем.
Площадь подготавливают к капитальному ремонту, передает Хроника.инфо со ссылкой на vechirniykiev.com.ua.
В частности, рабочие уже вымостили серым гранитом небольшой участок Софийской площади.
Отмечается, что для площади выбрали специальный гранит, который не скользит в непогоду.
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Новым камнем в дальнейшем вымостят также Михайловскую площадь
Площадь подготавливают к капитальному ремонту, передает Хроника.инфо со ссылкой на vechirniykiev.com.ua.
В частности, рабочие уже вымостили серым гранитом небольшой участок Софийской площади.
Отмечается, что для площади выбрали специальный гранит, который не скользит в непогоду.
Читайте также: Киевлянам пообещали отремонтировать Софиевскую площадь
Новым камнем в дальнейшем вымостят также Михайловскую площадь
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