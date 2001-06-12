» » В Киеве Софийскую площадь готовят к капремонту
Раздел: Общество  
0

В Киеве Софийскую площадь готовят к капремонту

В Киеве Софийскую площадь готовят к капремонтуПлощадь вымостят новым камнем.

Площадь подготавливают к капитальному ремонту, передает Хроника.инфо со ссылкой на vechirniykiev.com.ua.

В частности, рабочие уже вымостили серым гранитом небольшой участок Софийской площади.

Отмечается, что для площади выбрали специальный гранит, который не скользит в непогоду.

Читайте также: Киевлянам пообещали отремонтировать Софиевскую площадь

Новым камнем в дальнейшем вымостят также Михайловскую площадь
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, капремонт

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:09 » Автор: Анна Мартынова
     109
     0

Похожие новости по теме

Киевлянам пообещали отремонтировать Софиевскую площадь Киевлянам пообещали отремонтировать Софиевскую площадь

Выделили 68 миллионов гривен.

В Киеве обещают отремонтировать еще одну площадь В Киеве обещают отремонтировать еще одну площадь

Будет объявлен тендер.

В Киеве обещают отремонтировать Дарницкую площадь В Киеве обещают отремонтировать Дарницкую площадь

Ремонт продлится несколько месяцев.

В Киеве обещают реконструировать Софиевскую и Михайловскую площади В Киеве обещают реконструировать Софиевскую и Михайловскую площади

Чего ожидать от реконструкции?

Киевлянам рассказали, как изменится Контрактовая площадь Киевлянам рассказали, как изменится Контрактовая площадь

Намерены горвласти в ближайшее время взяться и за реконструкцию площади.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх