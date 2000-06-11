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Раздел: Общество  
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ВНО-2018: обнародованы первые результаты

ВНО-2018: обнародованы первые результаты Не все справились с заданиями.

Независимое оценивание по украинскому языку и литературе, которое прошло 13 июня, не сдали 14,5% от общего количества участников, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Экспертная комиссия Украинского центра оценивания качества образования установила порог "сдал/не сдал" для теста ВНО по украинскому языку и литературе, который в 2018 году будет равен 23 тестовым баллам.

"Количество участников ВНО, которые не сдали тест по украинскому языку и литературе составляет 14,5% от общего количества участников тестирования", - говорится в сообщении.

Все участники тестирования, результат которых равен или выше порога, смогут использовать полученные результаты при поступлении в учреждения высшего образования.

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До 15 июня должны быть объявлены результаты тестирования.

ВНО по математике не сдали почти 19% участников.

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 Теги: ВНО, результаты

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Сегодня, 16:37 » Автор: Анна Мартынова
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