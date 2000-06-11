ВНО-2018: обнародованы первые результаты

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Снизился пороговый балл для ВНО по украинскому языку и литературе.

От тестов внешнего независимого оценивания (ВНО) двухуровневой сложности, которые были введены в 2015 году по украинскому языку, литературе и математике, в 2016 году решили отказаться.