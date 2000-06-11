Раздел: Общество
В Киеве «герой парковки» оставил авто посреди дороги
Киевлян возмутило такое поведение.
В Киеве заметили очередного "удачно" припарковавшегося водителя, на этот раз машину оставили прямо посреди проезжей части, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Снимок был сделан на улице Леонтовича, в центре столицы. Судя по нему, на этой улице и так довольно напряженная ситуация с припаркованными повсюду автомобилями. Возможно, именно поэтому водитель решил, что если припаркуется прямо посреди перекрестка, то хуже уже не будет.
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"Леонтовича, лучшая парковка для лучших людей", – пишет в подписи автор фото, пользователь Евгений Паламарчук.
В Киеве заметили очередного "удачно" припарковавшегося водителя, на этот раз машину оставили прямо посреди проезжей части, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Снимок был сделан на улице Леонтовича, в центре столицы. Судя по нему, на этой улице и так довольно напряженная ситуация с припаркованными повсюду автомобилями. Возможно, именно поэтому водитель решил, что если припаркуется прямо посреди перекрестка, то хуже уже не будет.
Читайте также: В Киеве «герой парковки» оставил авто на детской площадке
"Леонтовича, лучшая парковка для лучших людей", – пишет в подписи автор фото, пользователь Евгений Паламарчук.
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