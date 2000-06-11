» » В Киеве «герой парковки» оставил авто посреди дороги
Раздел: Общество  
0

В Киеве «герой парковки» оставил авто посреди дороги

В Киеве «герой парковки» оставил авто посреди дорогиКиевлян возмутило такое поведение.

В Киеве заметили очередного "удачно" припарковавшегося водителя, на этот раз машину оставили прямо посреди проезжей части, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Снимок был сделан на улице Леонтовича, в центре столицы. Судя по нему, на этой улице и так довольно напряженная ситуация с припаркованными повсюду автомобилями. Возможно, именно поэтому водитель решил, что если припаркуется прямо посреди перекрестка, то хуже уже не будет.

Читайте также: В Киеве «герой парковки» оставил авто на детской площадке

"Леонтовича, лучшая парковка для лучших людей", – пишет в подписи автор фото, пользователь Евгений Паламарчук.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, герой парковки

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:38 » Автор: Анна Мартынова
     902
     0

Похожие новости по теме

В Киеве «герой парковки» оставил авто на двух пешеходных переходах сразу В Киеве «герой парковки» оставил авто на двух пешеходных переходах сразу

Автохам возмутил киевлян.

В Киеве «герой парковки» не оставил места пешеходам В Киеве «герой парковки» не оставил места пешеходам

Водитель решил не обращать внимание на правила.

В Киеве «герой парковки» заблокировал автомобилем остановку В Киеве «герой парковки» заблокировал автомобилем остановку

Автохам разозлил киевлян.

В Киеве автохам припарковался прямо возле общественной остановки В Киеве автохам припарковался прямо возле общественной остановки

Киевлян возмутило поведение автохама.

В Киеве «герой парковки» оставил авто на детской площадке В Киеве «герой парковки» оставил авто на детской площадке

Авто оставили прямо у горки.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх