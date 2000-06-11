Раздел: Общество
Киевские активисты протестовали против Чемпионата мира-2018 по футболу
Активисты устроили инсталляцию с костями.
Активисты устроили акцию под посольством Российской Федерации в Киеве, требуя бойкотировать Чемпионат мира-2018 по футболу.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.
14 июня, в России стартует Чемпионат мира по футболу. Лидеры стран Евросоюза отказались приезжать в страну-агрессор на открытие чемпионата. Сегодня Европарламент принял резолюцию по ситуации с правами человека в России.
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У здания посольства активисты выложили гору из костей с надписью «Страна на костях», что стало символическим напоминанием о жертвах кремлевского режима. Участники акции держали в руках плакаты, на которых изображен российский президент Владимир Путин в крови, а также сюжеты, объясняющие причины бойкота футбольного события: катастрофа Боинга рейса МН17 , отравление экс-сотрудника ГРУ в Великобритании Сергея Скрипаля и др.
Активисты устроили акцию под посольством Российской Федерации в Киеве, требуя бойкотировать Чемпионат мира-2018 по футболу.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.
14 июня, в России стартует Чемпионат мира по футболу. Лидеры стран Евросоюза отказались приезжать в страну-агрессор на открытие чемпионата. Сегодня Европарламент принял резолюцию по ситуации с правами человека в России.
Читайте также: Украинские группы выступят в России на концерте к Чемпионату мира по футболу
У здания посольства активисты выложили гору из костей с надписью «Страна на костях», что стало символическим напоминанием о жертвах кремлевского режима. Участники акции держали в руках плакаты, на которых изображен российский президент Владимир Путин в крови, а также сюжеты, объясняющие причины бойкота футбольного события: катастрофа Боинга рейса МН17 , отравление экс-сотрудника ГРУ в Великобритании Сергея Скрипаля и др.
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