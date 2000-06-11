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Раздел: Общество  
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Украинцам напомнили, что брать с собой на отдых с детьми

Украинцам напомнили, что брать с собой на отдых с детьмиПедиатр назвала основные средства

Врач рассказала украинцам, что должно быть в аптечке для путешествия с ребенком. Об этом рассказала врач-педиатр, кандидат медицинских наук Анна Гнилоскуренко, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

"Аптечка в дорогу должна содержать основные средства: прежде всего, жаропонижающее, сорбенты, которые могут помочь в случае каких-либо функциональных нарушений, средства для первичной обработки ран. Также это могут быть антисептики для обработки кожи", - отметила специалист.

"Также мы, как правило, берем средства от укусов и, конечно же, противоаллергическое, особенно, если ребенок аллергик. Но даже если ребенок не является аллергиком, в любом случае противоаллергические средства должны находиться в аптечке", - добавила врач. Она отметила, что для выезда за границу необходимо оформлять медицинскую страховку.

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"Родители, особенно, если ребенок едет за границу, как правило, оформляют страховку. Потому что в случае каких-то тяжелых ситуаций лучше не заниматься самолечением, а все-таки обратиться к квалифицированному медицинскому персоналу", - подчеркнула педиатр.
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 Теги: отдых, дети

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