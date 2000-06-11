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Раздел: Общество  
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В Киеве переименуют еще 11 улиц

В Киеве переименуют еще 11 улицВ Киевсовете назвали еще 11 улиц, подлежащих переименованию

Депутаты Киевского городского совета на заседании постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей согласовали переименование 11 улиц украинской столицы. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ФАКТЫ.

В частности, предложено переименовать улицы Александра Бойченко, Невскую, Желябова, Кировскую, Мельникова, Павла Пестеля, Александра Сабурова и Тверскую.

Кроме того, планируется сменить название площади Красная Пресня, а также переулков Баумана и Невского.

Все переименования прошли общественные обсуждения на сайте территориальной общины, говорится в сообщении. Теперь решение должны будут принять депутаты на пленарном заседании Киевсовета.

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Напомним, что в мае 2015 года в Украине вступил в силу принятый Верховной радой закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона «о декоммунизации». В частности, в Киеве была переименовала станция метро «Петровка» в станцию «Почайна», ряд улиц и переулков. В феврале Киевский горсовет переименовал Московский мост в Северный.
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 Теги: Киев, улицы

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Сегодня, 06:52 » Автор: Татьяна Ларина
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