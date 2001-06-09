Киевское метро в выходные изменит график работы

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

В Киеве на Рождество изменится график работы метро В ночь на 7 января метро Киева будет работать на 3 часа дольше.

Метро Киева изменит график работы в День Независимости В День Независимости в Киеве не будут работать 3 станции метро.

Киевское метро завтра будет работать на час дольше Изменения в работе подземки связаны с проведением первого дня музыкального фестиваля