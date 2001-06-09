Раздел: Общество
Киевское метро в выходные изменит график работы
Изменения связаны с проведением Второго фестиваля MotoOpenFest.
В Киеве на выходных, 16 и 17 июня 2018 года, метро будет работать на час дольше, передает Хроника.инфо со ссылкой на
РБК.
"Согласно порядку организации работы городского пассажирского транспорта общего пользования во время проведения Второго фестиваля MotoOpenFest, утвержденного Департаментом транспортной инфраструктуры КГГА, 16 и 17 июня метро будет работать на 1 час дольше", - говорится в сообщении "Киевского метрополитена" в Twitter.
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В Киеве на выходных, 16 и 17 июня 2018 года, метро будет работать на час дольше, передает Хроника.инфо со ссылкой на
РБК.
"Согласно порядку организации работы городского пассажирского транспорта общего пользования во время проведения Второго фестиваля MotoOpenFest, утвержденного Департаментом транспортной инфраструктуры КГГА, 16 и 17 июня метро будет работать на 1 час дольше", - говорится в сообщении "Киевского метрополитена" в Twitter.
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