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Раздел: Общество  
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Киевское метро в выходные изменит график работы

Киевское метро в выходные изменит график работыИзменения связаны с проведением Второго фестиваля MotoOpenFest.

В Киеве на выходных, 16 и 17 июня 2018 года, метро будет работать на час дольше, передает Хроника.инфо со ссылкой на
РБК.

"Согласно порядку организации работы городского пассажирского транспорта общего пользования во время проведения Второго фестиваля MotoOpenFest, утвержденного Департаментом транспортной инфраструктуры КГГА, 16 и 17 июня метро будет работать на 1 час дольше", - говорится в сообщении "Киевского метрополитена" в Twitter.

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 Теги: Киев, метро

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Сегодня, 13:14 » Автор: Анна Мартынова
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