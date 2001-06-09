Раздел: Общество
В центре Киева «герои парковки» заняли пешеходную зону
Об удобстве пешеходов они не думают.
Проблема с незаконной парковкой автомобилей не нова для киевлян и жителей других украинских городов. Но цинизм такого уровня наблюдается едва ли не впервые: герои парковки заставили своими автомобилями пешеходных зону прямо в центре Киева, передает Хроника.инфо со ссылкой на Народную Правду.
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Автохамы заставили своими автомобилями пешеходные зоны возле станции метро «Почтовая площадь» и на набережной Днепра возле моста, ведущего на Труханов остров
Проблема с незаконной парковкой автомобилей не нова для киевлян и жителей других украинских городов. Но цинизм такого уровня наблюдается едва ли не впервые: герои парковки заставили своими автомобилями пешеходных зону прямо в центре Киева, передает Хроника.инфо со ссылкой на Народную Правду.
Читайте также: В Киеве таксисты-автохамы заняли пешеходную зону
Автохамы заставили своими автомобилями пешеходные зоны возле станции метро «Почтовая площадь» и на набережной Днепра возле моста, ведущего на Труханов остров
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