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Раздел: Общество  
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В центре Киева «герои парковки» заняли пешеходную зону

В центре Киева «герои парковки» заняли пешеходную зону Об удобстве пешеходов они не думают.

Проблема с незаконной парковкой автомобилей не нова для киевлян и жителей других украинских городов. Но цинизм такого уровня наблюдается едва ли не впервые: герои парковки заставили своими автомобилями пешеходных зону прямо в центре Киева, передает Хроника.инфо со ссылкой на Народную Правду.

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Автохамы заставили своими автомобилями пешеходные зоны возле станции метро «Почтовая площадь» и на набережной Днепра возле моста, ведущего на Труханов остров

В центре Киева «герои парковки» заняли пешеходную зону
В центре Киева «герои парковки» заняли пешеходную зону
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 Теги: Киев, герой парковки

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Сегодня, 14:32 » Автор: Анна Мартынова
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