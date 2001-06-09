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Раздел: Общество  
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Аэропорт «Жуляны» могут закрыть на целый год

Аэропорт «Жуляны» могут закрыть на целый годБудут проводить реконструкцию взлетно-посадочной полосы.

В ближайшие несколько лет аэропорт "Киев" (Жуляны) планирует провести реконструкцию взлетно-посадочной полосы, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Возможно, аэропорт придется закрыть на 1 год. Об этом сообщила руководитель пресс-службы аэропорта Галина Богданенко.

"В ближайшие 2 года потребуется серьезная реконструкция полосы. Поднимают вопрос о том, чтобы не только серьезно реконструировать полосу, но и удлинить ее", - отмечает Богданенко. Такое решение обусловлено тем, что некоторые авиакомпании планируют включить в авиапарк новые судна.

"Руководство аэропорта ведет переговоры, подало заявку (на выделение земли, - ред.) городским властям, поскольку земля принадлежит городу", - сообщила Богданенко. Она отметила, что профинансирует проект город или же будет привлечен частный инвестор. "Такие объекты, как правило, строит город. Есть предложение сделать это за счет частного инвестора на тендерной основе", - отметила глава пресс-службы аэропорта.

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Ориентировочный период окупаемости проекта реконструкции составит 20 лет. Стоимость проекта пока не называется. "Аэропорт в этом случае придется закрывать на год. Если это будет частичная реконструкция - на 1-2 месяца", - добавила Богданенко.
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 Теги: аэропорт, Жуляны

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Сегодня, 16:25 » Автор: Анна Мартынова
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