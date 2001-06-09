В Киеве на нескольких улицах нет воды

Ведутся ремонтные работы.



В Киеве аварийные бригады “Киевводоканала” работают над локализацией и ликвидацией 42 повреждений сетей холодного водоснабжения, передает



На данный момент водоснабжение отсутствует на таких улицах:



ул. Ванды Василевской, 14 (ж/д)

ул. Лук "Яновская, 63 (ж/б)

ул. Ревуцкого, 29, 30/1 (ж/б)

ул. Тампере, 1, 3 (ж/б), 3-А (д/с);

просп. Соборности, 22/2, 24 (ж/д)

просп. Григоренко, 15/27 (магазин)

просп. Науки, 10, 16, 16-А (ж/б), 10-А (котельная)

ул. Голосеевская, 3, 4-А (ж/б)

ул. Феодосийская, 8 (ж/б)

ул. Большая Васильковская, 114, 124-А (ж/б)

ул. Героев Днепра, 34-б, 36 (ж/б);

просп. Ватутина, 11 (АЗС);

ул. Тулузы, 14, 16 (ж/б);

просп. Лобановского, 37,39-А (ж/б).



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В пресс-службе «Киевводоканала» просят извинить за временные неудобства. По всем вопросам жители могут обращаться в аварийную службу по номеру: 15-81, (044) 200-73-01.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Киеве аварийные бригады “Киевводоканала” работают над локализацией и ликвидацией 42 повреждений сетей холодного водоснабжения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии На данный момент водоснабжение отсутствует на таких улицах:ул. Ванды Василевской, 14 (ж/д)ул. Лук "Яновская, 63 (ж/б)ул. Ревуцкого, 29, 30/1 (ж/б)ул. Тампере, 1, 3 (ж/б), 3-А (д/с);просп. Соборности, 22/2, 24 (ж/д)просп. Григоренко, 15/27 (магазин)просп. Науки, 10, 16, 16-А (ж/б), 10-А (котельная)ул. Голосеевская, 3, 4-А (ж/б)ул. Феодосийская, 8 (ж/б)ул. Большая Васильковская, 114, 124-А (ж/б)ул. Героев Днепра, 34-б, 36 (ж/б);просп. Ватутина, 11 (АЗС);ул. Тулузы, 14, 16 (ж/б);просп. Лобановского, 37,39-А (ж/б).В пресс-службе «Киевводоканала» просят извинить за временные неудобства. По всем вопросам жители могут обращаться в аварийную службу по номеру: 15-81, (044) 200-73-01.



