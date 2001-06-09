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Раздел: Общество  
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В Киеве на нескольких улицах нет воды

В Киеве на нескольких улицах нет водыВедутся ремонтные работы.

В Киеве аварийные бригады “Киевводоканала” работают над локализацией и ликвидацией 42 повреждений сетей холодного водоснабжения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

На данный момент водоснабжение отсутствует на таких улицах:

ул. Ванды Василевской, 14 (ж/д)
ул. Лук "Яновская, 63 (ж/б)
ул. Ревуцкого, 29, 30/1 (ж/б)
ул. Тампере, 1, 3 (ж/б), 3-А (д/с);
просп. Соборности, 22/2, 24 (ж/д)
просп. Григоренко, 15/27 (магазин)
просп. Науки, 10, 16, 16-А (ж/б), 10-А (котельная)
ул. Голосеевская, 3, 4-А (ж/б)
ул. Феодосийская, 8 (ж/б)
ул. Большая Васильковская, 114, 124-А (ж/б)
ул. Героев Днепра, 34-б, 36 (ж/б);
просп. Ватутина, 11 (АЗС);
ул. Тулузы, 14, 16 (ж/б);
просп. Лобановского, 37,39-А (ж/б).

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В пресс-службе «Киевводоканала» просят извинить за временные неудобства. По всем вопросам жители могут обращаться в аварийную службу по номеру: 15-81, (044) 200-73-01.
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 Теги: Киев, вода

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Сегодня, 17:50 » Автор: Анна Мартынова
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