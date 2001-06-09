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Раздел: Общество  
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Кличко приказал найти все брошенные авто в Киеве

Кличко приказал найти все брошенные авто в КиевеСоответствующее поручение дал мэр столицы Виталий Кличко в ответ на чрезвычайную ситуацию, в результате которой пострадали четверо детей

Киевский городской председатель Виталий Кличко поручил провести обследование территорий во всех районах столицы с целью выявления старых брошенных автомобилей. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Согласно сообщению, председатели РГА должны обеспечить проверку балансовых территорий на предмет выявления таких транспортных средств в срок до 2 июля текущего года.

Ответственным на уровне городской администрации был определен заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

При этом отмечается, что глава Святошинской районной в городе Киеве государственной администрации Владимир Каретко уже провел рабочее совещание с руководителями структурных подразделений администрации по данному вопросу и поручил немедленно начать обследование балансовых территорий.

Соответствующее поручение мэра города стало ответом на чрезвычайную ситуацию, которая возникла в городе накануне.

Напомним, что на улице Чернобыльской в четверг прогремел взрыв во дворе жилого дома. В результате мальчик шести лет получил тяжелые осколочные травмы, девочка – ранение шеи, а двое других подростков получили более легкие ранения. Как рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киева, по предварительным данным, взорвалась коробка с неизвестным содержимым. В то же время очевидцы сообщали, что мог взорваться газовый баллон.

Начальник киевского главка подтвердил, что владелец взорвавшегося автомобиля уже задержан в Ровенской области, доставлен в одно из райуправлений Киева, с ним работают следователи. Задержанный – житель Киева, офицер запаса, участник АТО в составе Вооруженных сил Украины.

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Начато уголовное производство по ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами).
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 Теги: Киев, авто

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Сегодня, 21:18 » Автор: Татьяна Ларина
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