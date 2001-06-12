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Раздел: Общество  
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«А вокруг пустота»: в Сеть выложили видео курортов Крыма. Видео

«А вокруг пустота»: в Сеть выложили видео курортов Крыма. ВидеоВ Алуште не наблюдается ажиотажа на пляжах.

Несмотря на средину июня, в Алуште (оккупированный Россией Крым) все еще не наблюдается масштабный наплыв отдыхающих, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Хоть в начале сюжета корреспондент и пытался убедить зрителей в том, что свободные места на пляжах Алушты надо поискать, туристы из России на камеру заявили обратное. Так, житель Москвы отметил, что людей на курорте немного и посетовал на очень высокие цены.



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Еще один турист, который приехал в Алушту из Подмосковья, также заявил, что людей мало.
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 Теги: Крым, оккупация, пляжи, отдых

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Сегодня, 09:44 » Автор: Ульяна Воликовская
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