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«А вокруг пустота»: в Сеть выложили видео курортов Крыма. Видео
В Алуште не наблюдается ажиотажа на пляжах.
Несмотря на средину июня, в Алуште (оккупированный Россией Крым) все еще не наблюдается масштабный наплыв отдыхающих, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Хоть в начале сюжета корреспондент и пытался убедить зрителей в том, что свободные места на пляжах Алушты надо поискать, туристы из России на камеру заявили обратное. Так, житель Москвы отметил, что людей на курорте немного и посетовал на очень высокие цены.
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Еще один турист, который приехал в Алушту из Подмосковья, также заявил, что людей мало.
Несмотря на средину июня, в Алуште (оккупированный Россией Крым) все еще не наблюдается масштабный наплыв отдыхающих, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Хоть в начале сюжета корреспондент и пытался убедить зрителей в том, что свободные места на пляжах Алушты надо поискать, туристы из России на камеру заявили обратное. Так, житель Москвы отметил, что людей на курорте немного и посетовал на очень высокие цены.
Читайте также: История оккупированного Крыма в 10-секундном ролике. Видео
Еще один турист, который приехал в Алушту из Подмосковья, также заявил, что людей мало.
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