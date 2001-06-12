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Раздел: Общество  
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Какими раньше были парады ЛГБТ в Киеве. Фото

Какими раньше были парады ЛГБТ в Киеве. ФотоУже традиционно в начале июня в Киеве проводятся парады представителей ЛГБТ-сообщества.

Неизменно проведение акций сопровождалось повышенной активностью радикально настроенных элементов, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Status Quo.

В связи с этим правоохранители предпринимали исключительные меры безопасности.

SQ собрало краткую историю подобных мероприятий в Киеве.

2012 год
Планировалось проведение первого киевского парада членов ЛГБТ-сообщества. Однако мероприятие отменили из-за угрозы нападения радикалов. Радикалы начали в соцсетях кампанию по набору людей для разгона парада.

2013 год
В районе киностудии Довженко около 50 представителей ЛГБТ провели марш в окружении бойцов “Беркута”. Парад охраняли 1000 правоохранителей. Задержаны 5 радикалов.

Какими раньше были парады ЛГБТ в Киеве. Фото

2014 год
Организаторы парада ЛГБТ в Киеве отменили мероприятие из-за угрозы нападений ультраправых демонстрантов, сообщила пресс-служба правозащитной организации Amnesty International Украина.

2015 год
Радикально настроенные граждане напали на участников марша. Около 20-ти человек – членов ЛГБТ-сообщества, радикалов и полицейских – получили ранения.

Какими раньше были парады ЛГБТ в Киеве. Фото

2016 год
2000 участников парада охраняли 6500 полицейских. Колонна шла всего 500 метров, после чего ЛГБТ-активистов волонтеры посадили в автобусы, сопроводили до такси или метро. Было задержано 10 радикально настроенных личностей, которые пытались препятствовать проведению акции.

Какими раньше были парады ЛГБТ в Киеве. Фото

2017 год
Правоохранители предприняли беспрецедентные меры безопасности. На улицы столицы вывели 5000 силовиков – полицейских и нацгвардейцев. Участников парада сопровождала конная полиция. На пересечении улиц Владимирской и Богдана Хмельницкого правоохранители установили рамки металлоискателей и пропускали всех желающих только после тщательного досмотра личных вещей. В параде приняли участие около 2,5 тыс. граждан.

Какими раньше были парады ЛГБТ в Киеве. Фото

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Радикалы перекрыли путь Киевпрайда, сформировав кордон напротив Национального университета им. Тараса Шевченко. Они заняли позиции за 12 часов до начала марша. Полицейские арестовали 30 человек.
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 Теги: ЛГБТ-активисты, парад, Киев

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Сегодня, 11:36 » Автор: Ульяна Воликовская
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