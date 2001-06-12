Какими раньше были парады ЛГБТ в Киеве. Фото

Уже традиционно в начале июня в Киеве проводятся парады представителей ЛГБТ-сообщества.



Неизменно проведение акций сопровождалось повышенной активностью радикально настроенных элементов, сообщает интернет-издание



В связи с этим правоохранители предпринимали исключительные меры безопасности.



SQ собрало краткую историю подобных мероприятий в Киеве.



2012 год

Планировалось проведение первого киевского парада членов ЛГБТ-сообщества. Однако мероприятие отменили из-за угрозы нападения радикалов. Радикалы начали в соцсетях кампанию по набору людей для разгона парада.



2013 год

В районе киностудии Довженко около 50 представителей ЛГБТ провели марш в окружении бойцов “Беркута”. Парад охраняли 1000 правоохранителей. Задержаны 5 радикалов.







2014 год

Организаторы парада ЛГБТ в Киеве отменили мероприятие из-за угрозы нападений ультраправых демонстрантов, сообщила пресс-служба правозащитной организации Amnesty International Украина.



2015 год

Радикально настроенные граждане напали на участников марша. Около 20-ти человек – членов ЛГБТ-сообщества, радикалов и полицейских – получили ранения.







2016 год

2000 участников парада охраняли 6500 полицейских. Колонна шла всего 500 метров, после чего ЛГБТ-активистов волонтеры посадили в автобусы, сопроводили до такси или метро. Было задержано 10 радикально настроенных личностей, которые пытались препятствовать проведению акции.







2017 год

Правоохранители предприняли беспрецедентные меры безопасности. На улицы столицы вывели 5000 силовиков – полицейских и нацгвардейцев. Участников парада сопровождала конная полиция. На пересечении улиц Владимирской и Богдана Хмельницкого правоохранители установили рамки металлоискателей и пропускали всех желающих только после тщательного досмотра личных вещей. В параде приняли участие около 2,5 тыс. граждан.







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Радикалы перекрыли путь Киевпрайда, сформировав кордон напротив Национального университета им. Тараса Шевченко. Они заняли позиции за 12 часов до начала марша. Полицейские арестовали 30 человек. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Неизменно проведение акций сопровождалось повышенной активностью радикально настроенных элементов, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Status Quo В связи с этим правоохранители предпринимали исключительные меры безопасности.SQ собрало краткую историю подобных мероприятий в Киеве.Планировалось проведение первого киевского парада членов ЛГБТ-сообщества. Однако мероприятие отменили из-за угрозы нападения радикалов. Радикалы начали в соцсетях кампанию по набору людей для разгона парада.В районе киностудии Довженко около 50 представителей ЛГБТ провели марш в окружении бойцов “Беркута”. Парад охраняли 1000 правоохранителей. Задержаны 5 радикалов.Организаторы парада ЛГБТ в Киеве отменили мероприятие из-за угрозы нападений ультраправых демонстрантов, сообщила пресс-служба правозащитной организации Amnesty International Украина.Радикально настроенные граждане напали на участников марша. Около 20-ти человек – членов ЛГБТ-сообщества, радикалов и полицейских – получили ранения.2000 участников парада охраняли 6500 полицейских. Колонна шла всего 500 метров, после чего ЛГБТ-активистов волонтеры посадили в автобусы, сопроводили до такси или метро. Было задержано 10 радикально настроенных личностей, которые пытались препятствовать проведению акции.Правоохранители предприняли беспрецедентные меры безопасности. На улицы столицы вывели 5000 силовиков – полицейских и нацгвардейцев. Участников парада сопровождала конная полиция. На пересечении улиц Владимирской и Богдана Хмельницкого правоохранители установили рамки металлоискателей и пропускали всех желающих только после тщательного досмотра личных вещей. В параде приняли участие около 2,5 тыс. граждан.Радикалы перекрыли путь Киевпрайда, сформировав кордон напротив Национального университета им. Тараса Шевченко. Они заняли позиции за 12 часов до начала марша. Полицейские арестовали 30 человек.



