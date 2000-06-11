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Раздел: Общество  
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В Украине стартовал фестиваль блогеров

В Украине стартовал фестиваль блогеровУчастники фестиваля имеют разнополярные взгляды на существующую действительность.

Вчера в Днепре стартовал уже второй ежегодный фестиваль блогеров «Днепровский пост». Он продлится в течении трех дней. В числе приглашенных мастеров слова около 30 деятелей из разных регионов Украины.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на oblast.online.

Делиться своими взглядами с участниками фестиваля будут Зоя Казанжи, Борислав Береза, Павел Казарин, Роман Шрайк, Роман Скрыпин и другие. Все они выступят на главной дискуссионной площадке Днепра. Блогеры смогут поговорить о войне, истории, религии, культуре, бизнесе, экономике, языке, инновациях и многом другом. В этом году организаторы увеличили число дискуссионных панелей до восьми.

Все участники фестиваля имеют разнополярные взгляды на существующую действительность, поэтому ожидается высокий накал дискуссионной обстановки.

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Отметим, что посетить мероприятие и задать свои вопросы гостям может каждый желающий. Вход свободный. Также фестиваль будет транслироваться на онлайн на ресурсах Skrypin.UA и UMN.
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Сегодня, 19:08 » Автор: Едгар Букмирза
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