Раздел: Общество
Власть Киева планирует отреставрировать Киевскую крепость
Будет запрещен въезд на территорию бастиона на автомобилях.
Власть Киева планирует отреставрировать Киевскую крепость в Печерском районе столицы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.
"Реставрация предусматривает создание нового общественного пространства с продолжением парковой зоны на бастион и к церкви, обеспечение водоотвода и дренажа, обустройство освещения территории и приспособление ее для людей инвалидностью. Имеем соединить церковь, бастион и парк", - говорится в сообщении КГГА.
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Также проектом предусмотрено обустройство нового гранитного мощения и создания трехуровневой панорамной скамейки на смотровой площадке.
Власть Киева планирует отреставрировать Киевскую крепость в Печерском районе столицы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.
"Реставрация предусматривает создание нового общественного пространства с продолжением парковой зоны на бастион и к церкви, обеспечение водоотвода и дренажа, обустройство освещения территории и приспособление ее для людей инвалидностью. Имеем соединить церковь, бастион и парк", - говорится в сообщении КГГА.
Читайте также: В Киеве обещают отреставрировать ипподром
Также проектом предусмотрено обустройство нового гранитного мощения и создания трехуровневой панорамной скамейки на смотровой площадке.
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