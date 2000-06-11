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Раздел: Общество  
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Власть Киева планирует отреставрировать Киевскую крепость

Власть Киева планирует отреставрировать Киевскую крепостьБудет запрещен въезд на территорию бастиона на автомобилях.

Власть Киева планирует отреставрировать Киевскую крепость в Печерском районе столицы.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.

"Реставрация предусматривает создание нового общественного пространства с продолжением парковой зоны на бастион и к церкви, обеспечение водоотвода и дренажа, обустройство освещения территории и приспособление ее для людей инвалидностью. Имеем соединить церковь, бастион и парк", - говорится в сообщении КГГА.

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Также проектом предусмотрено обустройство нового гранитного мощения и создания трехуровневой панорамной скамейки на смотровой площадке.


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 Теги: Киев, Крепость

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Сегодня, 20:24 » Автор: Едгар Букмирза
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