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Раздел: Общество  
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В Киеве задерживают противников «Марша равенства»

В Киеве задерживают противников «Марша равенства»Задержаны несколько десятков человек.

В воскресенье, 17 июня, в Киеве перед началом ЛГБТ-марша полиция задержала несколько десятков человек. Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Задержание лиц, которые выступали против проведения марша, произошло на улице Владимирской, около Национального театра оперы и балета Украины им. Шевченко.

Отметим, что все задержанные не проявляли активных действий, однако, некоторые из них были против ЛГБТ-марша, держа соответствующие плакаты.

На вопрос журналиста, зачем задержали людей, в полиции ответили: "что-то бы было".

После задержания людей отвезли по разным райотделам полиции. Позже глава киевской полиции Андрей Крищенко заявил 58 задержанных этим утром.

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Также о превентивных задержаниях заявили в соцсетях - говорят, что полиция применила газ.

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 Теги: Киев, марш

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Сегодня, 09:06 » Автор: Анна Мартынова
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