Раздел: Общество
В Киеве появится новая станция по переработке мусора
Станция появится на ул. Саперно-Слободской, 25.
На днях в Голосеевском районе появится станция по переработке мусора, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Станция по переработке мусора разместится на ул. Саперно-Слободской, 25.
По словам организаторов, это будет уже третья станция по переработке в рамках проекта Украина без мусора и первой станцией полного цикла, на которой вся вторсырье будет проходить глубокую сортировку, отгружаться перерабатывающими предприятиями и дальше применяться для производства.
На станции обустроят 40 контейнеров для различных видов упаковки и тары, изготовленных из пластика, стекла, бумаги и металлов.
Также на станцию можно будет сдать отработанные батарейки, а в специальных баках оставить одежду и обувь, которые еще пригодны для использования.
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Станция будет работать с 19 июня в будни, кроме понедельника, с 14:00 до 20:00 и в выходные с 10:00 до 14:00.
На днях в Голосеевском районе появится станция по переработке мусора, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Станция по переработке мусора разместится на ул. Саперно-Слободской, 25.
По словам организаторов, это будет уже третья станция по переработке в рамках проекта Украина без мусора и первой станцией полного цикла, на которой вся вторсырье будет проходить глубокую сортировку, отгружаться перерабатывающими предприятиями и дальше применяться для производства.
На станции обустроят 40 контейнеров для различных видов упаковки и тары, изготовленных из пластика, стекла, бумаги и металлов.
Также на станцию можно будет сдать отработанные батарейки, а в специальных баках оставить одежду и обувь, которые еще пригодны для использования.
Читайте также: В Киеве появится новая музыкальная школа
Станция будет работать с 19 июня в будни, кроме понедельника, с 14:00 до 20:00 и в выходные с 10:00 до 14:00.
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