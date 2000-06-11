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Раздел: Общество  
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В Киеве появится новая станция по переработке мусора

В Киеве появится новая станция по переработке мусораСтанция появится на ул. Саперно-Слободской, 25.

На днях в Голосеевском районе появится станция по переработке мусора, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Станция по переработке мусора разместится на ул. Саперно-Слободской, 25.

По словам организаторов, это будет уже третья станция по переработке в рамках проекта Украина без мусора и первой станцией полного цикла, на которой вся вторсырье будет проходить глубокую сортировку, отгружаться перерабатывающими предприятиями и дальше применяться для производства.

На станции обустроят 40 контейнеров для различных видов упаковки и тары, изготовленных из пластика, стекла, бумаги и металлов.

Также на станцию ​​можно будет сдать отработанные батарейки, а в специальных баках оставить одежду и обувь, которые еще пригодны для использования.

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Станция будет работать с 19 июня в будни, кроме понедельника, с 14:00 до 20:00 и в выходные с 10:00 до 14:00.
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 Теги: Киев, переработка мусора

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Сегодня, 14:14 » Автор: Анна Мартынова
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