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Раздел: Общество  
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В Киеве школы и детсады оборудовали камерами видеонаблюдения

В Киеве школы и детсады оборудовали камерами видеонаблюденияУстановили более двух тысяч камер.

По состоянию на 13 июня 2018 года в 1004 столичных учебных заведениях установлено 2178 камер видеонаблюдения, передает Хроника.инфо со ссылкой на stroyobzor.ua.

“Камеры видеонаблюдения подключены к центру обработки данных (ЦОД), работают они в круглосуточном режиме. Доступ к информации имеют работники ЦОДа и представители силовых структур”, - написал в Facebook директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

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Юрий Назаров добавил, что в управлении национальной полиции Киева, в патрульной полиции Киева и СБУ установлены мониторинговые центры с рабочими местами, подключенными к ЦОД.
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 Теги: Киев, камера

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Сегодня, 15:24 » Автор: Анна Мартынова
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