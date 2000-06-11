Раздел: Общество
РосСМИ придумали фейк о "гей-параде" в Киеве
Марш равенства в Киеве не разгоняли.
Российские СМИ отличились откровенным фейком о Марше равенства-2018, который в воскресенье, 17 июня, состоялся в Киеве.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Соответствующий пост размещен на странице "Лентач" в Twitter.
"В Киеве гей-парад продлился всего 20 минут. После столкновений активистов "Марша равенства" с националистами, кричащими "Украина - не Содом", полиция разогнала и тех, и других", - сказано в сообщении.
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На самом деле Марш равенства в Киеве не разгоняли, хотя не обошлось без потасовок. При этом меры безопасности на акции действительно были беспрецедентными.
Так, полиция перекрыла практически весь центр Киева - от Крещатика до площади Льва Толстого. Кроме того, наряды правоохранителей дежурили на ближайших к месту проведения марша станциях метро.
Российские СМИ отличились откровенным фейком о Марше равенства-2018, который в воскресенье, 17 июня, состоялся в Киеве.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Соответствующий пост размещен на странице "Лентач" в Twitter.
"В Киеве гей-парад продлился всего 20 минут. После столкновений активистов "Марша равенства" с националистами, кричащими "Украина - не Содом", полиция разогнала и тех, и других", - сказано в сообщении.
Читайте также: Новый фейк: РосСМИ придумали аварию с участием Порошенко
На самом деле Марш равенства в Киеве не разгоняли, хотя не обошлось без потасовок. При этом меры безопасности на акции действительно были беспрецедентными.
Так, полиция перекрыла практически весь центр Киева - от Крещатика до площади Льва Толстого. Кроме того, наряды правоохранителей дежурили на ближайших к месту проведения марша станциях метро.
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