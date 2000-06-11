» » РосСМИ придумали фейк о "гей-параде" в Киеве
Раздел: Общество  
0

РосСМИ придумали фейк о "гей-параде" в Киеве

РосСМИ придумали фейк о "гей-параде" в КиевеМарш равенства в Киеве не разгоняли.

Российские СМИ отличились откровенным фейком о Марше равенства-2018, который в воскресенье, 17 июня, состоялся в Киеве.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

Соответствующий пост размещен на странице "Лентач" в Twitter.

"В Киеве гей-парад продлился всего 20 минут. После столкновений активистов "Марша равенства" с националистами, кричащими "Украина - не Содом", полиция разогнала и тех, и других", - сказано в сообщении.

Читайте также: Новый фейк: РосСМИ придумали аварию с участием Порошенко

На самом деле Марш равенства в Киеве не разгоняли, хотя не обошлось без потасовок. При этом меры безопасности на акции действительно были беспрецедентными.

Так, полиция перекрыла практически весь центр Киева - от Крещатика до площади Льва Толстого. Кроме того, наряды правоохранителей дежурили на ближайших к месту проведения марша станциях метро.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: РосСМИ, гей-парад, Киев

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:52 » Автор: Едгар Букмирза
     270
     0

Похожие новости по теме

В Киеве закрыли три станции метро В Киеве закрыли три станции метро

Это связано с проведением "Марша равенства".

В Киеве временно не будут работать три станции метро В Киеве временно не будут работать три станции метро

Будут проводить «Марша равенства»

Стало известно, сколько людей задержали во время Марша равенства Стало известно, сколько людей задержали во время Марша равенства

В центре Киева завершился Марш равенства.

УПЦ выступила против УПЦ выступила против "Марша равенства" в Киеве

На фоне войны в Донбассе гей-парад неуместен, заявили в УПЦ.

Марш равенства в Киеве будут охранять тысячи полицейских Марш равенства в Киеве будут охранять тысячи полицейских

Охранять Марш равенства в Киеве будут 6,5 тысячи полицейских.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх