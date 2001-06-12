Раздел: Общество
В Киеве пропал 15-летний парень
Парня видели возле вокзала.
В Киеве пропал несовершеннолетний, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
15-летнего Артема Новикова последний раз видели 17 июня в 6.00 в районе железнодорожного вокзала. Подросток шел домой, однако дома так и не появился.
Читайте также: Последствия разрушительного землетрясения в Японии. Фото
Из особых примет родственники указали рост 175 сантиметров.
В Киеве пропал несовершеннолетний, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
15-летнего Артема Новикова последний раз видели 17 июня в 6.00 в районе железнодорожного вокзала. Подросток шел домой, однако дома так и не появился.
Читайте также: Последствия разрушительного землетрясения в Японии. Фото
Из особых примет родственники указали рост 175 сантиметров.
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