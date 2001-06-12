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Раздел: Общество  
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В Киеве пропал 15-летний парень

В Киеве пропал 15-летний пареньПарня видели возле вокзала.

В Киеве пропал несовершеннолетний, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

15-летнего Артема Новикова последний раз видели 17 июня в 6.00 в районе железнодорожного вокзала. Подросток шел домой, однако дома так и не появился.

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Из особых примет родственники указали рост 175 сантиметров.

В Киеве пропал 15-летний парень
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 Теги: Киев, розыск

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Сегодня, 10:21 » Автор: Анна Мартынова
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