Раздел: Общество
В Сети показали, как выглядит Мариинский парк ночью
Виртуальная прогулка по парку.
Когда на город опускается ночь, в лучах фонарей все вокруг начинает играть совершенно новыми красками. Окутанные тенью, улицы столицы открываются взору абсолютно с другой стороны, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Показываем завораживающую ночную красоту привычных улиц. Сегодня мы отправились в Мариинский парк.
Читайте также: В Сети показали, как сейчас выглядит Широкино. Фото
Парк был заложен в 1874 году на месте дворцовой площади и военного дворца, где устраивались парады. Парк площадью 8,9 гектара спроектирован в пейзажном стиле. Тихий, тенистый, со старыми липами, кленами и каштанами, он является уникальным памятником паркового искусства прошлого.
Когда на город опускается ночь, в лучах фонарей все вокруг начинает играть совершенно новыми красками. Окутанные тенью, улицы столицы открываются взору абсолютно с другой стороны, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Показываем завораживающую ночную красоту привычных улиц. Сегодня мы отправились в Мариинский парк.
Читайте также: В Сети показали, как сейчас выглядит Широкино. Фото
Парк был заложен в 1874 году на месте дворцовой площади и военного дворца, где устраивались парады. Парк площадью 8,9 гектара спроектирован в пейзажном стиле. Тихий, тенистый, со старыми липами, кленами и каштанами, он является уникальным памятником паркового искусства прошлого.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
655
0
Также советуем посмотреть
- Бойовики «ЛНР» провокують жертви
- Американский уфолог показал, как выглядят инопланетяне
- СБУ завела дело на С14 и Нацкорпус за задержание Лусварги
- МВФ и синдром Шуры Балаганова
- «Это все медведи»: поднятие пенсионного возраста в РФ высмеяли карикатурой
- Кому подыгрывал Трамп в Сингапуре
- Предстоящие выборы: как разыграть спектакль
- В Киеве на Марше равенства видели неприличную скульптуру Путина
- За прошедшие сутки на Донбассе ранения получил один военный
- Смешные ляпы от горе-дизайнеров
- Свежие демотиваторы для ценителей хорошего юмора
- Порошенко рассказал, когда заработает Антикоррупционный суд
- Будни мам в прикольных комиксах
- Прикольные фотки, доказывающие, что мужчины – большие дети
- Забавные коты, которые не были готовы к встрече с ветеринаром
- Самые смешные анекдоты на вечер воскресенья
- Смешные комиксы, которые поймут все отцы
- Главари боевиков насмешили сказками об «экономическом признании ДНР»
- Ситуация на Донбассе: потерь среди ВСУ нет
- Ревнивая собака стала новой звездой Сети
- Нелепые татуировки, способные вызвать приступ хохота
- Самая гибкая в мире девушка стала звездой YouTube
- Кабан-экстрасенс назван полуфиналистов ЧМ-2018
- В Сети продолжают троллить Трюдо и его «приклеенные» брови
- Лучшие анекдоты для позитивного утра
- Мальчик жестко подшутил над мамой
- Кристина Агилера решила сделать сюрприз для жителей Нью-Йорка: курьезное видео
- Уважительная причина: школьник вызвал службу спасения из-за невкусного обеда
- Лето удалось: неудачный загар, который поднимет настроение
- В Сети смеются над необычной дорожной разметкой в России
Оставьте свой комментарий