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Раздел: Общество  
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В Сети показали, как выглядит Мариинский парк ночью

В Сети показали, как выглядит Мариинский парк ночьюВиртуальная прогулка по парку.

Когда на город опускается ночь, в лучах фонарей все вокруг начинает играть совершенно новыми красками. Окутанные тенью, улицы столицы открываются взору абсолютно с другой стороны, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.

Показываем завораживающую ночную красоту привычных улиц. Сегодня мы отправились в Мариинский парк.

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Парк был заложен в 1874 году на месте дворцовой площади и военного дворца, где устраивались парады. Парк площадью 8,9 гектара спроектирован в пейзажном стиле. Тихий, тенистый, со старыми липами, кленами и каштанами, он является уникальным памятником паркового искусства прошлого.

В Сети показали, как выглядит Мариинский парк ночью
В Сети показали, как выглядит Мариинский парк ночью
В Сети показали, как выглядит Мариинский парк ночью
В Сети показали, как выглядит Мариинский парк ночью
В Сети показали, как выглядит Мариинский парк ночью
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 Теги: Мариинский парк, ночь

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Сегодня, 11:36 » Автор: Анна Мартынова
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