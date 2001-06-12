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Раздел: Общество  
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Киевлян просят воздержаться от купания на пляжах

Киевлян просят воздержаться от купания на пляжахЭто связано с обильными дождями.

В Киеве 18 июня, на всех муниципальных пляжах вывесили желтый флаг, оповещающий про запрет купания на их территории, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Решение временное. Причина - обильные дожди, выпавшие накануне.

"Данное предостережение временное, обусловленное сильными ливнями и действует в течение 48 часов после завершения дождей", - говорится в сообщении.

Добавляется, что статус воды определяется по результатам анализа проб воды.

Всего на пляжах возможно применение трех флагов: зеленый - купаться разрешено, желтый - не рекомендуется, красный - запрещено.

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При этом воздержание от купания после дождей - мировая практика.
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 Теги: Киев, пляжи

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Сегодня, 13:00 » Автор: Анна Мартынова
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